L’arbitre de Muay Thai réagit de façon spectaculaire aux KO vicieux

Par: Simon Samano, The Blue Corner |

15 février 2020 20h37

“Grand” John McCarthy? Marc Goddard? Herb Dean? Non, Sittichai Ineiad est le plus grand arbitre de l’histoire des sports de combat.

OK, c’est juste moi d’être dramatique, comme lui. Mais jetez un œil à Ineiad qui travaille à l’événement Muay Hardcore de samedi, et vous serez au moins d’accord avec moi qu’il est une légende (via Twitter).

Si dramatique!

Incroyable.

