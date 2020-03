L’arbitre John McCarthy explique la bonne façon de juger un combat de MMA

Le légendaire arbitre MMA Big John McCarthy a récemment expliqué la bonne façon de juger un combat MMA, en utilisant Israël Adesanya contre Yoel Romero comme exemple.

McCarthy est l’officiel le plus expérimenté en arts martiaux mixtes et a joué un rôle déterminant dans la création des règles unifiées du MMA et des critères de jugement pour les sports. Depuis sa retraite d’officier il y a quelques années, McCarthy travaille actuellement comme commentateur pour Bellator et héberge également le podcast «Weighing In» avec l’ancien poids léger de l’UFC Josh Thomson.

Le jugement du MMA est souvent controversé, et de nombreuses décisions au cours des derniers mois telles que Jon Jones contre Dominick Reyes, Weili Zhang contre Joanna Jedrzeczyk et Adesanya contre Romero ont été examinées par les fans et les médias. Dans un effort pour expliquer aux fans comment un combat MMA est correctement marqué, McCarthy a récemment réaffirmé à MMA Junkie Radio. que les critères les plus importants pour marquer un combat sont les dégâts.

«La chose la plus importante que nous devons avoir est que les juges comprennent les critères qui leur sont donnés et comment les utiliser, puis comprennent dans un combat ce qui est efficace. Ce n’est pas ce qui est flashy. Ce n’est pas le gars qui va de l’avant. C’est l’élément le plus efficace de ce cycle. Qui est le gars qui a créé les situations les plus dangereuses pour son adversaire? ” Dit McCarthy.

«Peu importe qu’il le poursuive. Cela importe s’il inflige les dégâts les plus efficaces au cours de ce round. C’est ce que les juges recherchent. “

John McCarthy a également utilisé le combat récent entre Adesanya et Romero dans son exemple de la façon dont un combat devrait être correctement marqué.

“Personnellement, je savais qu’à la fin de ce (premier) tour, je savais que chaque juge, mon fils était l’un de ces juges, je savais que tout le monde irait avec Yoel Romero parce qu’il avait décroché la seule grosse main droite”, McCarthy m’a dit. «Vous avez vu Israël se frotter l’œil gauche, cligner des yeux parce qu’un coup de poing l’a attrapé ou quelque chose comme ça, mais cela a montré que ce coup de poing avait un effet. C’est de cela que je parle: qui a le plus affecté l’autre? ” Dit McCarthy.

“Je voulais lui donner un 10-10 parce qu’à mon avis, aucun des deux gars ne méritait de gagner cette manche”, a déclaré McCarthy. «Vous n’avez pas fait assez pour gagner ce tour. Vous n’avez pas fait assez pour que je dise que vous obtenez un avantage sur votre adversaire maintenant, ayant un point de plus sur le tableau de bord, mais je savais que lorsque la manche serait terminée, ils allaient tous le donner à Yoel, et je devrait probablement le faire parce que c’est ce que les critères me disent. “