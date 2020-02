L’arbitre Marc Goddard révèle qu’il a reçu des menaces de mort suite à l’UFC 245

L’arbitre Marc Goddard dit qu’il a reçu des menaces de mort après sa décision d’arrêter l’événement principal de l’UFC 245 entre le champion poids welter Kamaru Usman et le challenger Colby Covington.

Après quatre rounds d’action ininterrompue dans l’événement principal de l’UFC 245, Usman a renversé Covington au cinquième. Goddard est intervenu et a mis fin à l’action, accordant à Usman la victoire de TKO.

Covington a depuis protesté contre l’arrivée et a exprimé son dédain pour Marc Goddard.

«Comme tu es stupide Marc Goddard? Obtenez un nouvel emploi parce que vous f * cking sucer à votre travail vous morceau de sh * t. Et restez en Angleterre, ne revenez pas en Amérique vous f * cking c * cksucker “, a déclaré Covington à The Score of Goddard.

“Je vous promets que Marc Goddard ne viendra pas à moins de 10 pieds de moi dans la même pièce de tout ce que je fais jamais dans ma vie sans me faire gifler et sans me faire un wedgie la tête.”

Au lendemain de l’UFC 245, Marc Goddard a subi une attaque des fans pro-Covington. Les fans de Covington sont même allés jusqu’à envoyer des menaces de mort.

Goddard a divulgué qu’il avait reçu des menaces de mort sur un épisode de LISTEN! podcast avec l’ancien combattant et commentateur de l’UFC Dan Hardy. L’arbitre a également répondu aux commentaires de Covington, les qualifiant de «totalement inappropriés», «abusifs» et «menaçants».

Malgré la tempête verbale qui s’est produite, Goddard a déclaré qu’il sortirait du mauvais temps de manière professionnelle.

“Je suis un professionnel, je le prends dans la foulée … Combat difficile [but] Je sais que je l’ai géré sur l’argent, à un T », at-il dit.

“Je n’ai pas répondu [to Covington’s comments], Je n’étais pas obligé », at-il ajouté. «Où cela me laisserait-il? Sur une base professionnelle, j’y participe avec un combattant sur Twitter? [Then] Je vais toujours me dégrader. Alors vous vous élevez au-dessus puis vous vous éloignez. »

«L’abus était incalculable à partir de ce combat. Mais vous savez quoi, allez-y, car vous êtes un fonctionnaire et c’est votre travail. “

Marc Goddard a même révélé qu’avant le combat, Colby Covington s’est dit heureux d’être l’arbitre. Goddard a continué à défendre son appel de combat et a articulé son raisonnement.

«Aurais-je pu laisser ce combat se poursuivre? Ouais. Aurais-je pu prendre du recul et laisser aller? Ouais. Aurais-je dû le laisser? Et c’est le récit ici », a déclaré Goddard.

«Dois-je l’avoir? Et c’est ce que je dis lorsque j’évalue ce qui s’est passé, j’évalue la position dans laquelle il se trouve, les deux renversements, il est frappé, je ne veux pas le quitter. Et boum, ma détente est tirée », a ajouté Goddard.

“Mon travail est de vous protéger, et peu importe si vous vous levez et me dites que vous allez bien, à ce stade, c’est fini.”

Que pensez-vous de cette réponse de Marc Goddard?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/02/2020.