L’ARES FC me paie plus que l’UFC

Juan Adams a trouvé une nouvelle maison avec l’ARES FC.

Libéré de l’UFC en février, Adams (5-3) a signé avec l’ARES FC peu de temps après. Malgré sa déception de quitter la promotion MMA la plus importante au monde, le prospect des poids lourds a déclaré que le passage à ARES lui avait en fait offert des avantages qu’il n’aurait pas autrement eu.

“J’ai tweeté que j’avais été libéré, et une heure plus tard, ARES avait une offre”, a déclaré Adams à MMA Junkie dans une récente interview. «Je ne peux pas trop me plaindre vraiment. … Pour moi, une grande partie de cela est de l’image de marque et de me mettre en place non seulement pour l’avenir immédiat, mais aussi la vie après le combat. Je regarde ARES et je vois que c’est une jeune promotion. Ils n’ont pas encore beaucoup d’étoiles établies. Ça va me donner plus d’occasion de vraiment briller.

“Avec ARES, nous avons discuté avec eux des trucs d’ambassadeurs – peut-être entrer et faire des trucs d’annonceurs, faire des choses comme ça que je voulais faire avec l’UFC, mais je savais que je n’aurais pas l’occasion de le faire. C’était une grande partie de cela. De plus, ils me paient plus que ce que l’UFC était – et ils sont internationaux. “

Réfléchissant sur son départ à l’UFC, Adams a dit qu’il était reconnaissant de cette opportunité. Aux yeux d’Adams, il était en avance sur le calendrier lorsque le stylo a frappé le papier sur le contrat de l’UFC, mais il y avait encore des plis dans son jeu qu’il devait travailler. Contrairement à la plupart des combattants émergents, Adams a tiré des leçons des pertes sur la grande scène – et non sur les spectacles régionaux.

“Je suis très reconnaissant pour cette période”, a déclaré Adams. «Il faut voir les choses de cette façon: j’ai fait mes débuts en amateur en septembre 2016. Deux ans et trois mois plus tard, je fais mes débuts à l’UFC. Je n’ai pas vraiment eu le temps de grandir que beaucoup de ces gars ont.

«Ces pertes que j’ai subies, la plupart des gens les emmèneraient sur un circuit régional ou peut-être leur première fois sur AXS TV à la télévision nationale. Je n’ai pas eu cette opportunité. J’ai été propulsé en compétition internationale mon sixième combat professionnel. … Cette période de croissance que beaucoup de gens ont, cette période d’ajustement que beaucoup de gens ont eue, je ne l’ai pas fait. »

Dans cette nouvelle phase de sa carrière, Adams travaille à accomplir deux choses. Il veut rester actif et reprendre son ancienne façon de se battre. À son avis, il est devenu trop dépendant de la grève ces derniers temps et s’est éloigné de son attaque basée sur la pression.

“Je voudrais me battre aussi souvent que possible”, a déclaré Adams. “Je voudrais obtenir une exposition internationale. Je veux vraiment revenir à ce que je faisais quand je gagnais. Je suis passé à un style plus centré sur la frappe. Ce n’est vraiment pas pour moi. Je veux juste revenir à faire pression sur les mecs sans arrêt – simplement avancer sans arrêt. Je veux vraiment remettre ça aux gens.

“Regardez pour voir encore plus de lutte contre moi, beaucoup plus de ce type de combat acharné et une pression implacable.”

Découvrez l’interview complète de MMA Junkie avec Juan Adams dans la vidéo ci-dessous.

.