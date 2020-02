L’armée troll “abusive” de Colby Covington a menacé de tuer l’arbitre Marc Goddard pour un arrêt de l’UFC 245

Chaque fois que j’écris quelque chose de critique à distance sur l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Colby Covington, une armée de trolls descend sur mon compte Twitter pour me rappeler que je suis un déchet sans valeur qui ne devrait pas être autorisé à procréer.

Ils ne se trompent pas, mais qu’est-ce que cela a à voir avec Covington?

Le fait est que je ne suis absolument personne et que l’armée des trolls m’a sur sa liste de succès, donc je ne peux qu’imaginer ce que le pauvre Marc Goddard a été obligé d’endurer après avoir arrêté l’événement principal de l’UFC 245 en décembre dernier, ce qui a entraîné une victoire au championnat pour Kamaru Usman.

MMA Fighting extrait le jus de LISTEN! Podcast:

Goddard a déclaré que la réponse de Covington à sa performance dans le combat pour le titre de l’UFC 245 contre le champion Kamaru Usman était “totalement et totalement inappropriée, abusive” et “menaçante”. En conséquence, a-t-il dit, il a reçu des menaces de mort et des accusations selon lesquelles il avait un intérêt financier dans le combat. Mais il a résisté à l’impulsion de répondre, estimant que les dommages causés à sa carrière d’officier seraient plus importants que la satisfaction de se défendre.

Lisez les commentaires de Covington sur Goddard après le combat ici.

“Chaos” n’est pas étranger aux menaces de mort, obtenant la routine “J’espère que l’Etat islamique bombarde votre famille” après avoir gâché l’un des récents films de Star Wars. De même, Francis Ngannou a dû défendre son entraîneur, Dewey Cooper, après que les fans de l’UFC aient promis de le tuer.

Probablement les mêmes fans qui ont perdu de l’argent dans ce combat.

Covington n’a toujours pas été enregistré à la suite de sa défaite à l’UFC 245 contre Usman et le calendrier de son retour dépend de la rapidité avec laquelle «Chaos» se remet de ses blessures. Peut-être un «Nigérian Nightmare» revanche cet été dans «Sin City?»