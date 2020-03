L’arrestation de Jon Jones incite à parier sur l’avenir du champion de l’UFC

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, est en difficulté juridique après avoir été arrêté cette semaine à Albuquerque, N.M., cette fois pour des charges aggravées de conduite avec facultés affaiblies et pour utilisation négligente d’une arme à feu, entre autres. Les images de la caméra corporelle publiées vendredi n’étaient pas faciles à regarder non plus.

Si vous avez prêté attention à la carrière de Jones au fil des ans, vous savez que les affrontements avec la loi ont été un problème récurrent pour l’homme considéré par beaucoup comme le plus grand combattant de tous les temps.

Cette dernière transgression soulève des questions sur l’avenir de Jones – à la fois personnellement et professionnellement. Et tu sais quoi? Vous pouvez parier dessus.

Les gens du site de jeu SportsBetting.ag ont proposé ces paris accessoires:

Volonté Jon Jones être dépouillé de la ceinture de titre avant la fin de 2020?

Oui -550

Non +325

Volonté Jon Jones être arrêté à nouveau avant la fin de 2020?

Oui -150

Non +110

Volonté Jon Jones passer la nuit en prison avant la fin de 2020?

Oui -140

Non +100

Volonté Jon Jones se battre à nouveau à l’UFC avant la fin de 2020?

Oui +300

Non -500

Il est intéressant de noter que les cotes pensent que Jones sera dépouillé et ne pense pas qu’il se battra avant la fin de l’année, ce qui augure bien de ce que Thiago Santos aimerait voir se produire.

Quoi qu’il en soit, si vous ne parvenez pas à parier sur les combats pendant cette période de verrouillage des coronavirus, voici une chance de devenir fou.

