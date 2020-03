L’arrestation de Jon Jones montre que les facilitateurs sont tout aussi responsables

Jeudi, les choses sont presque revenues à la normale sur Twitter.

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, peut-être le plus grand talent pur de l’histoire des arts martiaux mixtes, a une fois de plus puisé dans son autre grand talent: son talent pour avoir des ennuis.

Jones, comme vous l’avez sans doute déjà entendu, a été arrêté à Albuquerque, NM, tôt le matin et inculpé de CFA aggravée et d’utilisation négligente d’une arme à feu, la dernière d’une litanie d’infractions légales et réglementaires remontant à près de huit heures. ans.

C’était une nouvelle assez importante dans notre espace pour noyer momentanément le fait qu’une pandémie mondiale a mis la vie de tout le monde à l’arrêt. Cela, à son tour, a conduit à un tas de porcs familier sur Twitter, alors que les gens qui ont été enfermés dans leurs maisons et attendant de s’exprimer ont trouvé une grande cible facile chez un homme qui a tout mais semble déterminé à tout faire chier.

Précisons une chose avant d’aller plus loin: Jones est responsable de ses propres actions. C’est un adulte. Il a été prévenu plus souvent qu’un petit enfant qui continue de toucher un poêle chaud.

Mais voici une autre chose: Jones n’existe pas dans le vide. Il fait beaucoup d’argent pour beaucoup de gens, de l’UFC à sa gestion en passant par ses adversaires. Tant que Jones fonctionne comme un GAB humain, les gens autour de lui ont tout intérêt à regarder dans l’autre sens.

Revenons à son premier incident juridique, lorsqu’il a été arrêté dans le nord de l’État de New York en avril 2012 pour DWI après avoir détruit sa Bentley en l’écrasant dans un poteau de téléphone. Il s’en est sorti avec une claque au poignet, comme le font habituellement les célébrités.

C’était une première infraction pour un joueur de 24 ans, nous avons donc tous dû jouer le jeu et donner une deuxième chance à un compétiteur indéniablement doué. Il était de retour dans la cage en septembre. En septembre suivant, il a combattu Alexander Gustafsson dans un classique de tous les temps à l’UFC 165, puis a brandi un grand drapeau rouge en disant ouvertement aux gens qu’il faisait la fête en y entrant, et personne n’a battu un œil.

Moins de trois ans plus tard, Jones a été testé positif aux métabolites de la cocaïne avant son premier combat avec Daniel Cormier. L’énorme combat de janvier 2015 s’est poursuivi de toute façon parce qu’il était considéré comme une violation hors compétition selon les anciennes règles de contrôle. Puis Jones a été mis en cure de désintoxication pour une seule journée – une journée.

Si les gestionnaires de Jones, First Round Management et l’UFC avaient sérieusement essayé de contrôler le problème, Jones aurait à ce stade été tenu à l’écart aussi longtemps qu’il aurait fallu pour bien agir. Au lieu de cela, un coup de publicité insultant pour le renseignement a été mis en place.

Jones a été dirigé directement vers sa prochaine défense du titre, contre Anthony Johnson, prévue pour mai 2015. Avant qu’il ne puisse y arriver, cependant, il a eu son incident le plus infâme, un délit de fuite à Albuquerque dans lequel une femme enceinte a été blessée. Cette fois, ce sont les autorités du Nouveau-Mexique qui auraient dû soit envoyer en prison le récidiviste Jones, soit le placer dans un centre de réadaptation sous la menace de la prison s’il ne se conformait pas. Au lieu de cela, le système l’a laissé partir avec probation et service communautaire.

Dans le cas présent, les problèmes de Jones étaient principalement d’ordre réglementaire. C’est une longue liste, mais concentrons-nous sur le tristement célèbre UFC 232. Lorsque la Nevada Athletic Commission a menacé de refuser d’accorder une licence à Jones pour son match revanche avec Gustafsson en raison d’incohérences dans les tests de dépistage des drogues, plutôt que de simplement retirer le combat de Jones de la carte, président de l’UFC Dana White a choisi de déplacer l’ensemble de l’événement, pendant la semaine de Noël, en Californie. La décision de White a carrément découragé des milliers de fans qui étaient à court de billets d’avion et de chambres d’hôtel pendant leurs vacances, et a jeté une énorme clé dans les routines de la semaine de combat du reste des athlètes et de leurs camps, sans parler du personnel déjà surmené de l’UFC .

C’est le message qu’un homme avec une personnalité addictive a été donné, encore et encore, pendant des années: nous vous mettrons en cure de désintoxication pendant une journée, et tout ira bien. Nous vous donnerons une probation lorsque quelqu’un de moins célèbre irait en prison. Nous déplacerons l’intégralité d’une carte à la carte dans un autre état plutôt que de reporter votre combat.

Et vous vous demandez où Jones aurait pu le mettre dans sa tête, il est au-dessus de la loi?

L’auto-isolement que subissent actuellement les personnes responsables dans les efforts visant à enrayer la propagation du coronavirus est éprouvant pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui sont prédisposés à des afflictions telles que la dépression, l’anxiété et la toxicomanie. Si vous êtes quelqu’un comme Jones et n’avez plus le débouché et la structure de camps d’entraînement stables canalisant son talent d’arts martiaux d’un autre monde pour passer votre temps, les démons commenceront à appeler, même si vous essayez de faire la bonne chose. Jones ressemblait certainement à un homme ayant besoin d’aide dans les images dérangeantes de la caméra corporelle de la police de sa dernière arrestation.

C’est sur Jones, un adulte qui est responsable de ses propres actions. Mais c’est aussi à son équipe de direction de ne pas avoir maîtrisé les choses il y a des années (et aussi à ceux des médias qui ont joué allègrement avec cette mascarade dans l’espoir d’être remis des scoops par ladite direction aussi).

C’est à White d’avoir envoyé à Jones le message clair et sans ambiguïté que les règles qui s’appliquent à tout le monde ne s’appliquent pas à lui.

C’est aux autorités du Nouveau-Mexique de se comporter comme des juges dans nos plus grandes villes qui ont un ensemble de normes pour les riches et les célèbres et un autre pour le reste d’entre nous.

Peut-être que vous vous êtes tous amusés sur Twitter en vous moquant de Jones. J’avoue avoir ri en regardant «l’autre» Jon Jones écraser les tweets de haine destinés au combattant envoyé. Mais je ne vais pas prendre plaisir à regarder un être humain au talent phénoménal descendre en spirale.

Si Jones n’obtient pas la véritable aide dont il a besoin, c’est tout autant pour les personnes qui ont choisi de le lécher plutôt que de faire ce qui est bien à chaque étape du processus.

.