L’arrêt de l’entraînement aux États-Unis déterminera le retour de l’UFC

Le triple challenger du titre UFC Alexander Gustafsson pense qu’il a encore plus à offrir au sport du MMA. Mais il ne reculera pas dans l’octogone sans savoir qu’il appartient toujours au plus haut niveau.

Gustafsson (18-6 MMA, 10-6 UFC) a annoncé sa retraite en juin 2019 lorsque, dans sa ville natale de Stockholm, il a subi une perte de soumission face à Anthony Smith à l’UFC lors de l’événement principal ESPN + 11. Il a souligné une diminution de l’entraînement après une longue carrière. Mais même alors, la porte semblait ouverte pour un futur retour.

Des rapports ont commencé à émerger fin 2019 selon lesquels Gustafsson envisageait un retour, mais il a été largement discret ces derniers mois. Il a récemment parlé à MMA Junkie, cependant, et a confirmé que bien qu’il n’ait pas pris de décision finale, les choses évoluent dans une direction positive.

“Je (vais être) honnête avec vous: j’ai 33 ans et je sens que j’ai encore quelques années en moi”, a déclaré Gustafsson. «Je dois juste le faire correctement cette fois, et je cherchais en fait à aller aux États-Unis avant que ce coronavirus (explétif) ne se produise – pour y aller et m’entraîner juste pour ressentir à nouveau et changer l’environnement. Je ne peux pas donner un oui ou un non, mais je m’entraîne et ça fait du bien. “

Comme une grande partie du monde, Gustafsson est bloqué dans sa Suède natale tandis que le monde essaie de contenir la pandémie de coronavirus. Il a dit qu’il continuait à faire peu d’exercices dans la maison, mais ce n’était pas le type de travail qui l’aiderait à prendre des décisions pour sa carrière de combattant.

Ces dernières années, Gustafsson est resté chez lui pour ses camps d’entraînement au Allstars Training Center. Plus tôt dans sa carrière, cependant, il se rendait fréquemment aux États-Unis et faisait une partie ou l’intégralité de sa préparation à Alliance MMA à San Diego, en Californie.

Voyager aux États-Unis n’est pas dans les cartes pour le moment, mais Gustafsson a déclaré qu’il espère s’aventurer à l’étranger dans un proche avenir, car il pense qu’il est nécessaire de déterminer s’il est capable d’un retour.

“Je me souviens de ce sentiment de s’éloigner et de se concentrer et d’obtenir cette vision en tunnel et d’aller contre des gars qui sont en fait meilleurs que vous”, a déclaré Gustafsson. «Ce n’est pas une question d’âge dans ce sport. Il s’agit de s’amuser et de continuer à évoluer. Je sens que je dois à nouveau aller dans les eaux profondes et tester mes compétences contre de nombreux gars et m’améliorer en tant que combattant, puis voir la suite. »

Gustafsson a déclaré qu’il était assez confiant que ses compétences résisteraient à la récolte de poids lourds légers de 2020, bien qu’il ne détienne pas de victoire depuis mai 2017. Cependant, il doit le prouver lui-même dans la pratique. Gustafsson a déclaré qu’il était en bonne santé et bien placé d’un point de vue physique, mais que c’était son esprit qui avait le plus besoin de travail avant de s’engager à nouveau dans la compétition.

“C’est une chose mentale”, a déclaré Gustafsson. «C’est le type d’athlète que je suis. J’aime être à la maison et je me sens très à l’aise à la maison avec mes enfants et je vais au gymnase. Ne vous méprenez pas, nous avons des gars vraiment durs au gymnase. Mais vous vous entraînez trop longtemps avec les mêmes gars et vous commencez à savoir ce que les gars vont faire. C’est pourquoi nous cherchons – même pas pour un camp de combat – simplement aller là-bas en Amérique et nous entraîner.

«Je veux me faire tester à nouveau et avoir le sentiment d’être en eaux profondes. Cela me motive aussi beaucoup. C’est définitivement une chose mentale pour moi. Je suis toujours préparé – mon conditionnement est toujours là et ma force, mais c’est une chose mentale. “

