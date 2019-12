L'artiste bouleversé de Bellator Toby Misech trouve de la joie dans les combats, travaillant pour Pepsi

Toby Misech pensait qu'il se battait pour son travail quand il s'est présenté pour un combat avec l'ancien poids coq de l'UFC Erik Perez au Bellator 235. Il s'est avéré qu'il a également dû fermer le spectacle.

Misech s'échauffait dans les coulisses avec ses coéquipiers lors d'un combat entre Tywan Claxton et Braydon Akeo lorsque les responsables de Bellator lui ont dit qu'un événement principal entre Josh Barnett et Ronny Markes pourrait être désactivé. Un combat plus tard, lui et Perez étaient le nouvel événement principal.

"Nous l'avons juste pris comme si rien n'avait changé", a déclaré Misech à MMA Fighting. "Nous sommes toujours le co-principal."

Misech n'a pas eu besoin de pression supplémentaire. Un jour plus tôt, il avait perdu cinq kilos de poids. Il pensait qu’il serait libéré de son contrat s’il perdait.

Il y a six mois, Misech avait repris son ancien emploi de stockeur pour PepsiCo, un concert difficile à obtenir à Hawaï. Il avait pris quelques années de congé pour être un combattant à plein temps, mais il a dit que cela ne faisait que le rendre plus paresseux. Un travail de jour a concentré ses efforts en dehors des heures de travail et hiérarchisé les choses importantes de sa vie. Il avait un filet de sécurité.

Pourtant, personne n'aime se faire virer. Misech ne voulait pas être sans-abri promotionnel. C'était un combat à domicile. Son ami de longue date et membre du Temple de la renommée de l'UFC, B.J. Penn, était dans le public.

"C'était tout ou rien pour ce combat", a-t-il dit. «Tout le monde doutait de moi, ne me donnant pas une chance de gagner. Il était un concurrent, et je viens de perdre contre (Eduardo) Dantas. J'avais besoin de cette victoire. »

Perez en avait clairement besoin aussi, car il est venu juste après Misech à la cloche d'ouverture. Cela s'est avéré être sa chute alors qu'il marchait dans un crochet gauche qui l'a instantanément assis sur la toile.

Au-dessus, Misech avait quelques secondes pour travailler avant que son adversaire ne se remette. Dans une position où de nombreux combattants tirent et manquent de surexcitation, il a placé un coup de poing sur la mâchoire de Perez, et c'est tout. Tout espoir d'installer le combattant mexicain comme concurrent rapide au poids coq a été abandonné.

"S'il avait gagné ce combat, il aurait été là-haut pour ce titre", a déclaré Misech. "Je voulais lui enlever ça."

Il n'y avait pas de high-five en attente de la part des promoteurs lorsque Misech est sorti de la cage, mais ce n'est pas inhabituel. Il a fait une mêlée médiatique, s'est habillé et est sorti dîner avec sa famille. Plus tard, il a entendu que les supérieurs étaient impressionnés.

Ce que cela signifie exactement n’est toujours pas clair. Buzz se transfère rarement uniformément dans le jeu de combat, surtout lorsque vous montez. Mais Misech est optimiste.

"Nous verrons la suite", a-t-il déclaré. «Je pense que c'est la première fois qu'il termine. Il menait une séquence de cinq victoires consécutives. Il avait un grand nom, je l'ai sorti comme ça. Je crois (j'ai volé son tonnerre). "

Quand Misech a sprinté au centre de la cage, il a voulu envoyer un message qu'il n'était pas quelqu'un à ignorer. Il a enregistré la surprise de Perez, puis ses poings ont fait le reste.

Le prochain rêve de Misech est d'être un champion Bellator. Mais il a dit qu'il ne serait jamais un combattant à plein temps.

"Je ne sais pas pourquoi, mais cela me donne plus de motivation en sachant que j'ai un combat à venir", a-t-il déclaré. «Quand je me battais à plein temps, c'était contre ça, contre ça, en y réfléchissant sans arrêt. Mais avec le travail, cela me distrait de beaucoup de choses. »

Quand il a parlé à MMA Fighting, Misech était au milieu de la distraction, parlant au téléphone entre les courses de rafraîchissement. C’est un travail avec de bonnes heures et une bonne assurance maladie. À tout le moins, il tient à distance l'incertitude.