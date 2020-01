L’As de boxe Ava Knight vise une deuxième victoire par élimination directe

LOS ANGELES – Ava Knight admet librement qu’elle est plus à l’aise à l’intérieur du ring de boxe que la cage Bellator, mais elle dit que les compétences qu’elle apporte de la boxe lui seront très utiles dans son aventure MMA.

Knight (1-0 MMA, 0-0 BMMA), un ancien champion de boxe IBF poids mouche, fera la deuxième apparition de sa carrière professionnelle de MMA au Bellator 238 du Forum contre Emilee King, et “The Lady of Boxing” dit qu’elle prévoit pour s’assurer qu’elle ne soit pas traînée trop loin de sa zone de confort samedi soir.

“La plus grande leçon est que je ne veux plus jamais être sur le terrain”, a déclaré Knight à MMA Junkie mercredi. «Pas que je me sois jamais senti comme si j’étais dans un endroit où je voulais puiser ou quoi que ce soit. Mais en même temps, je veux juste être là où je suis à l’aise. »

Pour certains, l’admission de Knight qu’elle ne veut pas être sur le tapis pourrait être considérée comme une faiblesse, mais elle ne le voit pas de cette façon. Au lieu de cela, elle a utilisé son désir de maintenir le combat pour soutenir son travail dans la salle de gym alors qu’elle se préparait pour son dernier test.

«Je m’exerce à ne pas être quelque part, j’espère que tout ce pour quoi je me suis entraîné va fonctionner, comme tout le monde», a-t-elle expliqué. «Ce pire scénario… mon camp est basé sur ce qui se passe si cela se produit. Mais en même temps, où je suis à l’aise, c’est là où je devrais mener mon combat.

«Tous mes camps ici-bas vont tous être aux prises. C’est la seule chose que je ne sais pas faire, et c’est la seule chose que je dois apprendre. Mais à la fin de la journée, il est toujours (une bonne idée de) garder vos forces fortes. À la fin de la journée, c’est ce que je veux. C’est ce que je veux faire, mais nous serons toujours prêts à faire face à tout ce que quelqu’un pourra me lancer. “

Knight, qui a une fiche de 19-2-5 en tant que boxeuse professionnelle, a remporté ses débuts professionnels en MMA au Bellator 228 via le TKO de troisième ronde et est restée occupée depuis. Elle est revenue à son sport de boxe d’origine et a remporté une victoire unanime pour prolonger sa séquence de matchs sans défaite actuelle à neuf d’affilée à l’intérieur du cercle carré. Elle est maintenant prête à retourner dans la cage dans le but de lancer une autre séquence sans défaite avec la victoire contre King (3-3 MMA, 0-0 BMMA).

“Je l’ai regardée et elle ressemble à une fille vraiment heureuse qui est une athlète et veut vraiment se battre”, a déclaré Knight. “Je pense qu’elle vient de remporter trois victoires – je n’ai pas regardé les vidéos. Quoi qu’elle vienne, mes entraîneurs m’y ont préparé. Je n’aime pas me psychiser. Je me fais, et je vais le faire du mieux que je peux, et elle va faire de son mieux pour me faire sortir, et je vais juste être là. “

Sans surprise, la voie privilégiée de Knight vers la victoire implique ses mains: «Bien sûr! Je frappe fort, c’est ce que je veux faire. Je veux m’en tenir à cela. »Mais elle travaille dur pour développer les nouveaux aspects du jeu, et a déclaré qu’elle avait une relation amour-haine avec le grappling qui, espère-t-elle, l’aidera à progresser dans son deuxième sport.

«Je suis vraiment contente du MMA et j’aime vraiment ça», a-t-elle déclaré. «Et j’aime vraiment ce qui va avec, et c’est juste le respect dans le sport, le respect des femmes dans le sport. La boxe est encore un peu en retrait. Nous faisons beaucoup mieux, mais nous sommes encore loin derrière. Je suis donc très heureux de continuer à progresser dans ce sport.

“Je m’amuse à lutter. Je déteste le faire, mais je m’amuse vraiment à apprendre quelque chose de nouveau. C’est donc une bonne chose pour moi, et je suis heureux de faire du MMA, au moins pour l’année prochaine, et de me concentrer là-dessus. “

En ce qui concerne le combat lui-même, Knight admet qu’elle entrera dans la cage avec un inconvénient lié à l’expérience, mais a déclaré qu’elle était prête à faire ce qu’elle faisait le mieux et à trouver un foyer pour ses mains instruites alors qu’elle tentait de remporter sa deuxième victoire consécutive en tant que mixte artiste martial.

“De toute évidence, elle sera meilleure en MMA que moi, mais en même temps, je suis ici pour gagner”, a déclaré Knight. “Je me fiche de comment ça se passe. Je pourrais la soumettre – les gens ne savent pas ce que je fais – mais en même temps je pense que je veux la mettre KO, je veux me faire un nom, je veux être une fille dans ce sport avec des mains lourdes. Et je suis fier de détenir ce titre si je peux l’obtenir. “

