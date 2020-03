L’ascension de Charles Oliveira, l’avenir de Kevin Lee

Qu’est-ce qui comptait le plus à l’UFC sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil? Voici quelques réflexions après le combat…

* * * * *

1. Derrière des portes closes

C’était définitivement une expérience différente de regarder un événement sans foule, mais en même temps ce n’était pas vraiment le cas.

La seule différence entre ce que nous avons vu et, disons, “The Ultimate Fighter”, est le fait qu’il y avait des éléments de production tels que des commentaires et un annonceur, plus de combats, et la majorité des athlètes étaient d’un niveau de talent plus élevé. De plus, l’expérience en combat de regarder les événements de l’UFC est en grande partie la même, donc sans réaction de la foule, ce n’était pas si différent de ce que nous voyons normalement.

Cela n’a peut-être pas été le cas pour les combattants, qui reçoivent définitivement un coup de pouce d’adrénaline d’un public, qu’ils aiment l’admettre ou non. Il est difficile de savoir si cela a contribué à l’étirement record de neuf décisions consécutives, mais c’est certainement une possibilité.

Nous n’avons pas besoin de nous plonger dans une autre discussion sur l’optique de l’UFC organisant l’événement avec la pandémie de coronavirus en cours, car mon collègue Dave Doyle l’a très bien couvert dans sa chronique post-événement. Mais compte tenu de l’évolution rapide de la situation, il est probable que ces combats à huis clos deviennent la norme dans un avenir proche. Il ne peut pas non plus être exclu que ce soient les derniers combats que l’UFC mène jusqu’à ce que cette crise se calme.

1 2 3 4… 5.