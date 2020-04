Laura Sanko aspire à être la première commentatrice couleur de l’UFC

Laura Sanko apprécie beaucoup son poste de journaliste sur les émissions de l’UFC, mais elle a de plus grandes aspirations.

Sanko, une ancienne combattante du MMA qui a fait irruption dans le secteur médiatique du jeu via l’Invicta FC, l’ancien partenaire de diffusion de l’UFC FOX, et maintenant ESPN, a déclaré qu’elle rêve d’en faire plus à mesure que sa carrière sans combat progresse.

À ce stade, les obligations de Sanko consistent principalement en des interviews dans les coulisses, des fonctions de reporter itinérant, des médias sociaux, etc. Elle se retrouvera également dans la cabine des commentaires pendant de petites périodes, aidant ceux qui y sont avec des informations sur les débrayages des combattants.

Sanko espère que ce dernier pourrait finalement marquer une transition vers un rôle de commentateur couleur à plein temps.

“Mon rêve serait de faire éventuellement partie de ce stand”, a déclaré Sanko à MMA Junkie. «L’une des choses qui m’a permis de réussir dans ce travail malgré aucune formation en radiodiffusion, c’est que je comprends vraiment le jeu de combat. Au fil des ans, j’ai l’impression que dans les coulisses, en réunion de production et même en train de traîner, j’ai pu en quelque sorte démontrer à tous les gars, que ce soit Paul (Felder) ou Dominick (Cruz) ou (Michael) Bisping, que je fais vraiment de quoi je parle. J’espère qu’un jour je pourrai avoir un peu, encore plus de voix là-bas. Mais tout le temps que je peux passer là-bas à parler à ces gars est assez génial. »

Sanko comprend que faire irruption dans le groupe soudé de commentateurs de l’UFC sera un défi difficile, mais elle pense que c’est réalisable.

C’est un objectif à long terme pour Sanko, mais elle pense qu’il serait possible de surmonter tous les obstacles qui pourraient se trouver sur son chemin.

“J’adorerais ça”, a déclaré Sanko. «C’est définitivement un objectif. Je ne pense pas que ce soit celui qui va nécessairement se produire de sitôt, mais c’est celui vers lequel je travaille et j’espère un jour que cela se concrétisera. C’est difficile, cependant. Les obstacles qui se dressent sur mon chemin ne sont pas nécessairement ceux que l’on pourrait supposer, comme «Oh, ils ne veulent pas de femme». Ce n’est pas le cas. Je pense qu’ils aiment vraiment avoir d’anciens combattants UFC là-bas et je pense qu’ils aiment vraiment avoir des combattants UFC plus en vue là-bas, donc c’est une chose qui ne se produit pas dans mon CV.

“J’aime à penser qu’au cours de mes années avec l’UFC, avec Contender Series, j’ai montré mes connaissances de combat au cours des interviews que je fais. Je peux dire qu’avec le temps, les gens ont commencé à réaliser que je comprends vraiment le jeu et que je peux fournir une analyse immédiate de ce qui se passe dans un combat. “

.