Laura Sanko rend hommage à ses collègues avant l’UFC 249

L’UFC est sur le point de reprendre ses activités avec trois événements en seulement huit jours, et la journaliste des coulisses Laura Sanko ne peut pas attendre de se remettre dans le cours des choses.

En discutant lors d’une session de questions / réponses MMA Junkie en direct, Sanko a expliqué que la décision de l’UFC de relancer les choses avec une semaine de combat à trois têtes à Jacksonville peut être une tâche difficile, mais elle a toute confiance dans la capacité de l’équipe à y arriver.

«Je l’adore, personnellement. Je comprends que certaines personnes ont des réserves sur tout cela, mais si quelqu’un peut organiser un événement de cette ampleur, aussi rapidement, c’est ce groupe de personnes », a-t-elle expliqué. «Je suis constamment étonné de ce qu’ils sont capables de réaliser au quotidien. Comme n’importe qui dans cette entreprise le sait, il n’y a jamais de carte qui n’a rien de mal avec elle sur le plan logistique ou avec les combats eux-mêmes. Ces gars sont donc habitués à faire face à ces types d’obstacles. »

Sanko a déclaré qu’après une période de temps d’arrêt forcé qui a vu six dates d’événements UFC aller et venir sans spectacle, elle ne peut tout simplement pas attendre que le calendrier recommence, en commençant par l’UFC 249 le 9 mai.

“Je suis excitée, plus que tout, d’être honnête avec vous”, a-t-elle déclaré avec enthousiasme. «Je suis prêt à reprendre le travail, je suis prêt à avoir des combats à discuter et des recherches à faire. Et, même si je déteste voyager tout le temps, j’ai hâte de monter dans un avion, aussi fou que cela puisse paraître! “

Le retour annoncé de l’UFC a incité certains à remettre en question la décision de l’UFC, tandis que d’autres ont douté de la capacité de l’UFC à concrétiser leurs plans. Sur ce dernier point, Sanko n’a aucun doute.

“Pas vraiment”, dit-elle. «Quiconque passe du temps avec les cuivres de cette entreprise – à savoir Dana White – sait que c’est le nom de son jeu. C’est un gars très ambitieux et très motivé. Dès que la dernière date a été annulée, je sais qu’il était au téléphone avec Disney et ESPN – je suis sûr dans les 48 heures – parlant déjà de la logistique de «OK, si nous ne pouvons pas le faire en Californie. Où est le prochain endroit où nous pourrions trouver une maison pour quelques combats? »

“Alors vraiment, je ne suis pas si surpris qu’ils essaient de faire trois combats en une semaine. Cela me rappelle un peu la Semaine internationale de la lutte. Ils ont fait trois combats en une semaine auparavant. Ce n’est pas amusant pour l’équipe de production, en général. La personne que je ressens le plus est Jon Anik, parce que c’est tout à fait la charge, d’avoir trois combats en une semaine! “

Avec la décision de revenir, les dates des événements fixées et un lieu verrouillé, les choses se rassemblent pour que l’UFC ramène le sport en direct sur les écrans des gens, et c’est quelque chose que Sanko pourrait s’avérer être une grande victoire pour l’UFC lors d’un moment où les amateurs de sport se sont retrouvés sans action en direct pour en profiter.

“À une époque où je sais que ESPN, je suis sûr, est affamé de contenu (et) du point de vue commercial, c’est un moment où vous pouvez faire beaucoup de progrès, non?” suggéra-t-elle. «Les fans de sport en général meurent d’envie de contenu, donc je pense que c’est un moment où les fans qui ne se connecteront peut-être pas normalement pourraient se connecter, et vous pouvez élargir votre public là-bas.

«Je ne suis donc pas si surpris (que cela se produise). Je suppose que je ne suis surpris que dans la mesure où tout ce qui me semble difficile en ce moment – la logistique de la vie, en général, est difficile. Mais, comme je l’ai dit plus tôt, si quelqu’un peut y arriver, c’est ce groupe de personnes. “

