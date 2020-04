Laura Sanko s’attend à des changements dans le protocole d’interview pour l’UFC 249

Les émissions UFC à venir vont être différentes à bien des égards en raison des précautions contre les crises de coronavirus et cela comprend la façon dont les enquêteurs interagissent avec les combattants dans les coulisses.

Laura Sanko, membre chevronné de l’équipe de diffusion, était prête à faire face à ces changements après avoir été initialement affectée à l’UFC 249 le 18 avril. Cet événement a ensuite été reporté et déplacé au 9 mai à Jacksonville, en Floride, Sanko étant reconnaissant d’être toujours en remorque. Tout en respectant la gravité de l’épidémie de COVID-19, elle est heureuse de retourner au travail.

“J’ai reçu le texte de mon patron quelques instants après avoir vu quelque chose en ligne”, a déclaré Sanko lors de l’émission What the Heck. «Littéralement, en deux minutes. J’étais vraiment déçu. Mais je comprends pourquoi c’est arrivé. Je comprends bien l’autre côté de l’équation, mais je suis très heureux de dire que je me dirige vers le 9 mai. J’ai un nouvel objectif à atteindre, je suis excité d’aller à ces combats et cette carte semble folle . “

L’UFC a mis en place une carte étoilée pour ce qui sera son premier spectacle après une série de reports et d’annulations en mars et avril, sous le titre d’une lutte pour le titre intérimaire entre Tony Ferguson et Justin Gaethje. Henry Cejudo défend son titre des poids coq contre l’ancien champion Dominick Cruz dans le co-événement principal, et une multitude d’autres noms notables seront également en action, notamment Francis Ngannou, Donald Cerrone, Anthony Pettis, Fabricio Werdum, Michelle Waterson et Ronaldo «Jacare ”Souza.

Cette formation a enthousiasmé Sanko à la perspective de retourner au travail, même si elle comprend que les conditions de travail pourraient ne pas être propices à des entretiens de près et personnels cette fois-ci. Sur la base de ce qu’on lui a dit sur ce qu’aurait été le protocole pour le 18 avril, Sanko s’attend à ce qu’il soit traité de la même manière le 9 mai.

“Je serais venu un peu plus tard vendredi et il allait y avoir un contrôle médical dès notre arrivée”, a déclaré Sanko. «On nous a en quelque sorte demandé de rester dans une pièce, de limiter vraiment le nombre de personnes et d’objets que vous entrez en contact [with] et être vraiment, vraiment intelligent avec ça. Il y avait même des instructions strictes sur la façon dont j’allais mener mes entretiens, qui, je pense, s’appliqueraient toujours au 9 mai.

«C’est délicat, car avec les interviews sur les réseaux sociaux, ils sont filmés verticalement afin de pouvoir être affichés sur une histoire Instagram. Nous n’avons donc pas vraiment l’avantage de pouvoir nous tenir trop loin les uns des autres. Donc, je pourrais en fait faire un certain nombre de mes interviews presque au format Instagram Live où je suis sur un téléphone et les combattants sur un téléphone dans un endroit légèrement séparé. Cela reste à voir et la logistique est un peu maladroite, mais j’ai également dit que je ne suis personnellement pas opposé à des interviews qui seraient à une distance raisonnable non plus. “

Le président de l’UFC, Dana White, est timide avec les médias lorsqu’il s’agit de fournir des détails spécifiques sur la façon dont COVID-19 de l’organisation (une déclaration officielle de l’UFC concernant la santé et la sécurité a été publiée vendredi), mais Sanko reste optimiste quant à ce que l’UFC fasse ce que il peut rechercher ceux qui participent à l’émission du 9 mai.

“Nous verrons ce qui se passera, mais ils vont certainement au-delà pour s’assurer que tout le monde est aussi en sécurité que possible”, a déclaré Sanko. “Je pense qu’il y a un contrôle médical chaque jour que vous êtes là. Ils organisent le moins possible le voyage des gens là où nous sommes sur le site. Arrivez tard, partez tôt, ce genre de chose. Entrez en contact avec le moins de personnes possible. »