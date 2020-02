Lauren Murphy bat Andrea Lee pour une victoire par décision partagée

Le déménagement de Lauren Murphy à Houston continue de porter ses fruits.

L’ancienne championne de l’Invicta FC a remporté une victoire par décision partagée sur Andrea Lee lors de l’UFC 247 de samedi pour sa deuxième victoire consécutive. Les juges marquant l’octogone ont eu le combat 28-29, 29-28, 30-27 pour Murphy.

C’était un concours très serré qui avait finalement divisé les fans.

Murphy (12-4 MMA, 4-3 UFC) et Lee (11-4 MMA, 3-2 UFC) ont tous deux échoué à chaque tour d’une bataille d’avant en arrière. Lee a semblé réussir les meilleurs tirs, mais Murphy a également fait des dégâts.

Les tours 1 et 2 étaient similaires. Les deux combattants l’ont éliminé, mais Murphy a réussi à marquer un retrait dans les dernières secondes de chaque tour, lui donnant peut-être l’avantage dans les 10 premières minutes du combat.

Le troisième tour était un peu différent des deux premiers. Lee semblait contrôler les pieds, séparant Murphy avec des attaques variées à la tête, au corps et aux jambes. À mi-chemin du tour, Murphy est tombé après un coup de tête manqué, et Lee a réussi à obtenir un headlock avant et menacé d’un étranglement anaconda.

Murphy a réussi à réparer l’étrangleur et à terminer en première position. Cependant, Murphy n’a pas contrôlé la position, car Lee a pu provoquer une brouille et se relever. À partir de ce moment-là, Lee a semblé tirer le meilleur parti des échanges frappants, étonnant même Murphy avec un coup de corps dans les dernières secondes du tour.

Après la lecture de la décision, Muphy a appelé son compatriote vétéran Roxanne Modafferi, demandant le combat trois mois plus tard. Muphy est maintenant 2-0 depuis qu’il a changé de camp du MMA Lab en Arizona à Houston.

Pendant ce temps, Lee est maintenant sur un skid de deux combats après avoir abandonné les décisions partagées à Joanne Calderwood et maintenant Murphy.

Le combat des poids mouches des femmes faisait partie de la carte préliminaire de l’UFC 247 au Toyota Center de Houston. Il a été diffusé sur ESPN après les premières phases préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN + et devant la carte principale sur le pay-per-view.

Les résultats les plus récents de l’UFC 247 incluent:

Lauren Murphy bat. Andrea Lee via décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Khaos Williams bat. Alex Morono via KO (coups de poing) – Round 1, 0:27

Mario Bautista bat. Miles Johns via TKO (genou volant, coups de poing) – Tour 2, 1:41

Journey Newson déf. Domingo Pilarte via TKO (coups de poing) – Tour 1, 0:38

Andre Ewell bat. Jonathan Martinez via décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Youssef Zalal bat. Austin Lingo par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

