Lauren Murphy contre Andrea Lee lutte clé dans la division des poids mouches

HOUSTON – Lauren Murphy sait que son prochain combat est important, mais peut-être pas assez pour atteindre son objectif ultime.

L’ancien champion des poids coq de l’Invicta FC affronte son adversaire Andrea Lee sur la carte préliminaire de l’UFC 247. C’est un concours de premier plan impliquant deux des 10 meilleurs combattants qui n’ont pas encore affronté l’actuelle championne Valentina Shevchenko – qui joue également sur la carte, défendant son titre de masselotte contre Katlyn Chookagian dans le co-événement principal.

Bien qu’elle ne soit pas un prochain concurrent clair pour le champion, Murphy (11-4 MMA, 3-3 UFC) n’est pas trop convaincue qu’elle obtiendra la prochaine fissure à la ceinture avec une victoire sur Lee (11-3 MMA, 3- 1 UFC) le samedi soir.

“J’espère que cela me place dans le top cinq”, a déclaré Murphy à MMA Junkie. «Je ne suis pas totalement confiant que cela me donne un coup de titre. Cela dépendra peut-être si j’ai une finition incroyable. Cela me place vraiment dans le top cinq, donc nous verrons ce qui se passe. Il y a quelques filles parmi les cinq premières que je veux vraiment combattre. “

Quoi qu’il en soit, Murphy cherche à réaliser la meilleure performance de sa carrière et, espérons-le, à terminer deux fois de suite, après avoir arrêté Mara Romero Borella lors de son dernier combat en août.

“Je vais chercher l’arrivée”, a déclaré Murphy. «J’aime penser que je cherche toujours l’arrivée, mais j’ai eu un si bon camp. Je suis avec une nouvelle équipe maintenant et ils me donnent juste beaucoup de confiance et de très bons plans de match et pour moi cela fait toute la différence.

«J’ai vraiment hâte de monter un spectacle et de montrer à tout le monde ce dont je suis capable. Je pense vraiment que si j’y vais et que je mets en œuvre le plan de match qui m’est donné, et que je me bats comme ils m’ont entraîné au cours des dernières semaines, je pense que l’arrivée se présentera. “

Le changement de camp est une évolution assez récente. Murphy a changé d’équipe pour son dernier combat et pense que la décision est payante.

Murphy a quitté le laboratoire MMA à Phoenix, en Arizona, et a déménagé à Houston où elle s’entraîne avec diverses personnes dans divers endroits. Le changement a donné une nouvelle vie à sa carrière de combattante.

“C’était juste comme le bon moment”, a déclaré Murphy. «Quand j’étais à Phoenix, je voulais un changement depuis longtemps et mon fils était au lycée et je lui avais toujours promis que ça ne lui ferait pas changer d’école pendant ses études secondaires – il allait rester l’école pendant quatre ans.

«Il a eu une très bonne expérience au lycée, donc tout cela s’est juste réuni que mon dernier combat, quand j’ai été réservé pour combattre Mara, il avait obtenu son diplôme en même temps, alors nous sommes allés à son diplôme et ensuite je suis sorti pour Texas pour le camp contre Mara. Je viens de passer le temps de ma vie. C’était un super camp et j’ai eu le temps de ma vie. Je me suis sentie revigorée et renouvelée, je me suis de nouveau impliquée dans le sport, j’ai probablement aimé le processus plus que je ne l’avais fait au cours des cinq ou six dernières années et je pense que c’est si important pour nous.

“Si vous n’aimez pas ce que vous faites, vous n’allez pas bien faire. Donc pour moi, constater que c’était encore énorme et que j’avais une si bonne performance contre Mara, ce serait stupide de ne pas poursuivre ça. »

Murphy a travaillé dans Main Street May Thai, Gracie Barra, Renzo Gracie et Grind House Dynamic Sports Training pour le combat de samedi. Elle a également retrouvé quelques anciens professeurs alors qu’elle s’entraîne maintenant avec Alex Cisne, qui l’a aidée à courir Invicta FC. Murphy a également travaillé avec l’entraîneur de Derrick Lewis, Bob Perez.

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Pour en savoir plus sur Murphy, cliquez sur la vidéo ci-dessus.

.