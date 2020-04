L’avenir de Conor McGregor est incertain, selon Dana White

Avec Khabib Nurmagomedov coincé en Russie et Justin Gaethje combattant Tony Ferguson ce 18 avril dans le stellaire de UFC 249, l’avenir de Conor McGregor c’est dans l’air.

Bien que l’ex-double champion ait hâte de disputer un match revanche avec le Russe, on parlait d’un combat potentiel avec Gaethje, mais maintenant que le numéro 4 face à “ El Cucuy ” en PPV, l’Irlandais n’a plus personne à combattre. .

“Cela a un impact sur tout le monde”, a déclaré White lors d’une interview avec Brett Okamoto d’ESPN. “Il y a trois événements qui ont dû être reportés que nous allons reporter pour les prochaines semaines, et je ne sais pas où cela met tout le monde, parce que Conor veut vraiment un match revanche avec Khabib, alors que Khabib ne combattra pas Tony et Justin avant septembre.” Alors oui, personne ne l’a vu venir. C’est une de ces choses que vous ne pouvez pas empêcher, mais c’est arrivé et nous y faisons face et nous allons trouver une solution. »

McGregor a fait son retour dans l’octogone en écrasant Donald cerrone dans le concours stellaire de UFC 246.

Nous vivons un moment sans précédent …

La crise provoquée par le coronavirus nous a mis en quelques jours dans une situation que personne ne pouvait imaginer. La menace pour la santé de chacun doit être notre première préoccupation. Et puis, les conséquences sociales et économiques qui frappent déjà durement notre communauté. Mais notre engagement envers vous et envers tous nos lecteurs est plus fort que jamais.

La production de ce contenu que vous lisez coûte de l’argent.

L’argent qui permet aux écrivains, éditeurs et autres membres du personnel de MMA.UNO peuvent soutenir leurs familles.

Nous ne fermons pas notre contenu comme le font les autres médias, car nous voulons que tout le monde puisse le lire.

Mais nous demandons à ceux qui peuvent collaborer avec nous de nous aider. Pour cela, nous incluons un bouton de don volontaire, Nous allons allouer cet argent à nos éditeurs et améliorer notre contenu.

– Les personnes qui peuvent collaborer avec nous dans un court avenir pourront lire notre contenu grâce à la publicité.