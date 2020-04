L’avenir de Jon Jones à l’UFC par son entraîneur-chef

Si nous mettons de côté sa récente arrestation, ainsi que ses conséquences, pour nous concentrer sur son avenir UFC, sauf surprise, Jon Jones défendra au moins une fois de plus en 2020 le Championnat du monde semi-complet. À notre connaissance, la société ne va pas lui retirer le titre, elle continuera donc de régner.

L’avenir de Jon Jones à l’UFC

Peut-être que son prochain combat sera une revanche contre Dominick Reyesou face Jan Blachowicz. Pour l’instant rien n’est confirmé. Cependant, nous avons l’avis de votre entraîneur-chef, Mike Winkeljohn (via BJPenn.com).

“Je veux que Jon mène des combats qui le motivent. Motivé face à un combat, il s’entraîne au plus haut niveau. J’ai toujours préféré qu’il continue de nettoyer la division des poids lourds légers et continue de renforcer son héritage par rapport à sa montée en puissance.

“Mais, en ce moment, il est temps pour Jon Jones de prendre les grands combats (et de monter dans la division). Jon peut certainement se battre à plein poids et détruire beaucoup de ces gars-là. Le poids lourd est terrifiant et la peur motive Jon Jones. “

Il a également commenté un troisième combat avec Daniel Cormier.

“Je ne pense pas que Cormier veuille plus de Jon Jones. Je pense que Jon Jones est si bon et DC si super talentueux et j’aime le gars. Mais quand quelqu’un vous connaît tellement, il est difficile d’obtenir la victoire. J’espère que je me trompe et voyons un nouveau combat“