L’avocat de la défense pense que DUI 2012, COVID-19 pourrait grandement affecter le cas de Jon Jones DWI

Jon Jones a une longue route devant lui après avoir été arrêté pour DWI plus tôt cette semaine à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ce n’est pas la première fois que Jones a des problèmes avec l’application de la loi, il pourrait donc très bien être puni plus sévèrement cette fois-ci.

En fait, selon des avocats vétérans de la défense (via MMA Fighting), Jones pourrait finir en prison en raison de sa précédente accusation de DUI à partir de 2012. Le champion des poids lourds légers de l’UFC serait inculpé pour la deuxième fois et recevrait un 90- peine d’emprisonnement d’un jour avec possibilité d’un an de prison.

“Cela permet au procureur de présenter un argument solide, de voir combien d’opportunités il a eues pour modifier son comportement, et de voir comment chaque fois qu’on lui en a donné l’occasion, il fait un signe de la main et fait ce qu’il veut”, a déclaré le spécialiste de la défense pénale David Serna. MMA Fighting.

Jones, 32 ans, n’a pas le plus grand bilan en matière de droit. En plus de son DUI 2012, Jones a empilé un délit de fuite en 2015 et une accusation de conduite désordonnée l’année dernière après avoir prétendument agressé une serveuse de boîte de nuit. Sans parler des multiples tests de dépistage de drogue échoués que Jones a accumulés sous la bannière de l’UFC.

“Je pense que le juge donnerait probablement du temps au gars, parce que le juge regarderait les antécédents et verrait que le gars a été donné pause après pause et pourrait dire que c’est maintenant le moment où vous allez être tenu responsable”, Dit Serna.

Bien que Jones devra répondre de sa dernière arrestation pour CFA à un moment donné, cela pourrait ne pas arriver bientôt. En effet, la pandémie de COVID-19 en cours a déjà soutenu le système judiciaire local alors que les autorités tentent de limiter l’exposition supplémentaire au virus hautement contagieux. Le retard se répercutera très certainement sur Jones et pourrait finir par aider son cas dans l’ensemble.

“Vous avez certaines règles qui doivent être respectées si cela reste un délit”, a déclaré l’avocate Erlinda Johnson. “S’il n’est pas amené à la piste avant un certain temps, son dossier pourrait être rejeté. Si l’État ne produit pas les témoins ou les officiers parce qu’ils sont utilisés pour les questions de santé nationale les plus urgentes, il y a beaucoup de problèmes différents pour plaider l’affaire. “

Il y a plusieurs façons de mettre un terme à cette situation pour Jones, mais il serait très surprenant de voir ces accusations de délit actuelles rejetées compte tenu de ses antécédents criminels. Les fans de combat devront simplement attendre et voir l’approche à ce stade, ce qui semble être la norme pour ces cas de Jon Jones.

Restez avec Mania pour plus de mises à jour sur l’arrestation récente de Jones.