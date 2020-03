Layla Anna-Lee heureuse que Cage Warriors 113 puisse fournir une «distraction» en cas de pandémie

La présentatrice de Cage Warriors, Layla Anna-Lee, a récemment expliqué à BJPENN.com comment elle avait été affectée par le nouveau coronavirus. Elle a également réagi à la réaction de Cage Warriors concernant la décision de diffuser l’émission CW113 de vendredi soir malgré l’épidémie.

Layla Anna-Lee est une présentatrice sportive brésilienne britannique couvrant le MMA, la boxe et le football. Elle présente pour la promotion UK MMA Cage Warriors. La société abrite certains des meilleurs talents émergents, des combattants tels que Conor McGregor et Michael Bisping ayant honoré sa cage dans le passé.

Malgré l’épidémie de coronavirus, le PDG de Cage Warriors, Graham Boylan, a fait de son mieux pour conserver la prochaine carte CW113 cette semaine. L’événement du vendredi soir devait avoir lieu à la London O2 Arena, mais a été arrêté en raison de problèmes de virus. Boylan et son équipe ont annoncé qu’ils avaient transféré la CW113 de vendredi soir au Manchester BEC Arena. Cela a suscité des critiques en ligne de la part de fans qui se sont demandé s’il était irresponsable d’aller de l’avant avec un risque d’infection toujours aussi élevé.

Layla Anna-Lee a mis à jour BJPenn.com sur la façon dont elle a été affectée par l’épidémie de virus et si les prochains spectacles seront annulés.

Comment le coronavirus vous a-t-il affecté? Comment cela a-t-il affecté votre travail et votre vie personnelle?

Nous sommes tous dans le même bateau et en tant que pigiste et propriétaire d’entreprise, j’ai pris un énorme succès. L’UEFA Champions League, l’Euro, les événements mondiaux de RedBull et l’annulation de l’EPL m’enlèvent presque tout mon travail. Sur le plan personnel, cela crée naturellement certaines angoisses, j’essaie de garder la tête froide tout en respectant la gravité de la pandémie. Nous avons rendu visite à des grands-parents et à des amis vulnérables il y a une semaine, puis avons commencé à nous adapter à un mode de vie plus isolé. L’introverti en moi peut voir les avantages de rester à la maison pendant un certain temps. Il y a beaucoup de choses que je peux faire depuis chez moi, il y a beaucoup que je retarde parce que j’étais trop occupé. J’ai hâte de trouver une doublure argentée quelque part.

Comment l’équipe de Cage Warrior et Graham Boylan ont-ils été touchés par la pandémie?

Je suis assez confiant que tous les autres événements sportifs en direct ont été annulés. Cage Warriors est le seul qui soit encore en place et Graham Boylan et son équipe ont réussi à déplacer des montagnes pour y arriver. Cage Warriors a deux longueurs d’avance. Presque dès que notre site de Londres a été annoncé pour fermer, l’équipe a annoncé notre déménagement à Manchester. Cette pandémie a révélé le véritable esprit d’équipe que Cage Warriors a toujours eu – nous sommes ensemble et nous sautons tous dans des cerceaux pour que l’événement continue pour les téléspectateurs, les combattants et l’équipe.

Vous attendez-vous à ce que la pandémie de coronavirus affecte les prochains salons?

Je fais. Je m’attends à ce que tout empire avant de s’améliorer. Nous ne prenons pas cela à la légère. J’adorerais que nous puissions continuer à huis clos et croyez-moi, s’il y a un moyen que cela continue. Cependant, cela est jugé avec soin et au jour le jour.

Cage Warriors a reçu des réactions négatives sur Twitter de la part de fans qui pensent qu’il est irresponsable de continuer la série, qu’en pensez-vous?

L’événement en direct complet tel qu’il était auparavant serait irresponsable, mais ce n’est pas ce que nous faisons. C’est derrière des portes closes. Un équipage minimal dépouillé. Tous les tests médicaux ont été intensifiés, le nombre de personnes sur le terrain sera étalé et des règles fermes ont été mises en place. Ce matin, j’ai vu un e-mail de l’équipe rappelant aux combattants que les pesées sont réservées à des créneaux horaires privés et qu’un cornerman est uniquement présent. La nuit, seuls les cornermen pré-enregistrés sont autorisés et il n’y a pas de problème avec les règles CW. Si vous amenez votre maman, on lui demandera de partir!

Bien qu’aucun de nous ne souhaite contribuer à la propagation, nous nous sentons également tenus de continuer à diffuser des programmes sportifs en direct dans les 150 millions de foyers que nous diffusons dans le monde.

Quel combat de la nuit avez-vous hâte de regarder le plus?

Je suis tellement excité de voir Paddy “The Baddy” Pimblett de retour dans la cage après tant d’épreuves et de tribulations que je ne peux pas imaginer où est sa tête! Il est si brillamment divertissant dans son personnage et sur le tapis avec des soumissions qui peuvent venir de n’importe où et cette fois, il est confronté à la puissance intense de Decky Dalton. Ce sera un feu d’artifice!

Je suis également très fier des efforts des équipes pour récupérer deux combattants de l’UFC. Darren Stewart contre Bartosz Fabiński. Je suis un grand fan de Darren Stewart et en cette période agitée et après l’annulation de son combat à Londres, c’est vraiment bien de voir un parent pouvoir ramener un chèque de paie à la maison. Nous faisons tous de notre mieux pour prendre soin les uns des autres.

Vous souhaitez en savoir plus sur Layla Anna-Lee? Vous pouvez la suivre sur Twitter à @Laylaloves et Instagram sur @Laylaannalee.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.