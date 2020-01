Le Bellator 239 ajoute Gabriel Varga, Grant Neal et JW Kiser à sa programmation

Trois combats de cartes préliminaires ont été ajoutés au retour de Belllator en Oklahoma.

Un affrontement poids plume entre Gabriel Varga et Teejay Britton, un combat poids léger entre Grant Neal et Claude Wilcox, et un combat poids lourd entre J.W. Kiser et Davion Franklin ont tous été ajoutés à la gamme Bellator 239.

L’événement a lieu le 21 février au WinStar World Casino and Resort à Thackerville, Okla. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Championne de kickboxing décorée, Varga (1-0 MMA, 1-0 BMMA) cherche à se classer deux pour deux contre le vétéran de la LFA et la débutante du Bellator Britton (5-2 MMA, 0-0 BMMA).

Quant à Neal (2-0 MMA, 1-0 BMMA), la carrière de footballeur de l’athlète de la NCAA très vantée a déraillé en raison des accusations d’agression sexuelle abandonnées par la suite. Il vise à poursuivre son succès en MMA contre Wilcox de l’Arkansas (1-1 MMA, 0-1 BMMA).

Un favori des fans, Kiser (5-2 MMA, 0-1 BMMA) n’a pas réussi à ses débuts promotionnels contre Jake Hager au Bellator 214 en janvier 2019. Cependant, le poids lourd de 41 ans a une autre occasion de remporter une victoire sous la bannière de la promotion contre un combattant basé sur la lutte, Franklin (0-0 MMA, 0-0 BMMA).

Avec les ajouts, la gamme Bellator 239 comprend:

Yaroslav Amosov contre Ed Ruth

Brandon Girtz contre le jury de Myles

Tyrell Fortune contre Timothy Johnson

Cris Lencioni contre Salim Mukhidinov

Denise Kielholtz contre Kristina Williams

Javy Ayala contre Valentin Moldavsky

Lucas Brennan contre Jamese Taylor

Adil Benjilany contre Kevin Croom

Chris Gonzalez contre Aaron McKenzie

Christian Edwards contre Marco Hutch

Carlo Pedersoli Jr. contre Mark Lemminger

Teejay Britton contre Gabriel Varga

Grant Neal contre Claude Wilcox

Davion Franklin contre J.W. Kiser

