Le Bellator 239 pèse sur les résultats, vidéo pour «Ruth vs Amosov»

L’endroit est ici, WinStar World Casino and Resort à Thackerville, Okla., Et le temps est maintenant. La pesée du Bellator 239: «Ruth vs Amosov» demain soir (vendredi 21 février 2020) sur Paramount Network (et DAZN) descendra aujourd’hui (jeudi 20 février 2020) avant que les stars du Welterweight ne voient «EZ »Ed Ruth (8-1) et Yaroslav Amosov (22-0) se heurtent!

Les pesées de Thackerville ont lieu à 10 h HE derrière des portes closes, donc un flux vidéo en direct ne sera pas disponible. Cependant, nous mettrons à jour les résultats ci-dessous, et vous pourrez regarder les pesées de cérémonie de la discothèque MIST ci-dessus à partir de 13 heures. ET.

Bellator 239: Résultats de la pesée «Ruth contre Amosov»:

Ed Ruth (170,9) contre Yaroslav Amosov (170,1)

Brandon Girtz (155,1) contre le jury de Myles (155,5)

Tyrell Fortune () contre Timothy Johnson (262,9)

Javy Ayala (261,6) contre Valentin Moldavsky (229,6)

Christian Edwards (206) contre Marco Hutch (200,4)

Shawn Bunch (135,4) contre Keith Lee (136)

Gabriel Varga (145,7) contre TeeJay Britton (145,4)

Denise Kielholtz (122) contre Kristina Williams (125,1)

Gaston Bolanos (145,8) contre Solo Hatley Jr. (145,3)

Josh Hill (134,7) contre Vinicius Zani (134,5)

Grant Neal (204,8) contre Claude Wilcox (204,6)

Kyle Crutchmer (174,9) contre Scott Futrell (177,9) ^ 1

Cris Lencioni (145,4) contre Salim Mukhidinov (145,4)

Adil Benjilany (144,9) contre Kevin Croom (145,6)

Lucas Brennan (145,5) contre Jamese Taylor ()

Chris Gonzalez (155,3) contre Aaron McKenzie (155,8)

J.W. Kiser () contre Davion Franklin ()

^ 1 Poids contracté manqué de 175 livres. et perd une partie de son sac.

MMAmania.com fournira la couverture de Bellator 239: «Ruth contre Amosov» demain soir, avec la carte principale diffusée à 21 h. ET sur Paramount Network (et DAZN).

À plus tard!