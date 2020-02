Le Bellator 240 pèse les résultats de «Primus vs Bungard»

L’endroit est ici, 3Arena à Dublin, en Irlande, et le moment est venu. Les pesées du Bellator 240 «Primus vs Bungard» demain (samedi 22 février 2020 sur le canal 5) descendent aujourd’hui (vendredi 21 février 2020) devant Brent Primus (9-1) et Chris Bungard. (15-5) carré!

Les pesées à 4 heures du matin CT se déroulent à huis clos. Une rediffusion de la pesée sera ajoutée ci-dessus, et les résultats officiels de la pesée peuvent être trouvés ci-dessous.

Bellator 240: Résultats de la pesée «Primus vs Bungard»:

Brent Primus (154,8) contre Chris Bungard (159) ^ 1

Kiefer Crosbie (159,6) contre Imaik Furtado (159,8)

Ricky Bandejas (135) contre Frans Mlambo (135)

Oliver Enkamp (171) contre Lewis Long (170,8)

Bec Rawlings (125) Elina Kallionidou (126)

Leah McCourt (146) contre Judith Ruis (144,2)

Charlie Ward (185) contre Kyle Kurtz (182,4)

Aaron Chalmers (169,8) contre Austin Clem (169,6)

Paul Redmond (156) contre Georgi Karakhanyan (155,6)

Will Fleury (184,6) contre Justin Moore (185,8)

Richie Smullen (145) contre Alberth Dias (149) ^ 2

Blaine O’Driscoll (125,2) contre Ezzoubair Bouarsa (125,8)

Danni Neilan (115,6) contre Chiara Penco (115,2)

Ryan Roddy (160,6) contre Christopher Duncan (160)

Philip Mulpeter (155,4) contre Daniel Crawford (156)

Dylan Logan (145) contre Callum Murrie (145.2)

Constantin Blanita (146,4) ^ 3 contre Asael Adjoudj (145,2)

Ilias Bulaid (145,6) contre Diego Freitas (144,2)

Richard Kiely (181,2) ^ 4 contre George Hardwick (175,6)

Ciaran Clarke (145) contre Jamie Faulding (145,8)

^ 1 Changé en un combat de 160 livres.

^ 2 ^ 3 Toujours officiellement répertorié comme un combat de 145 livres.

^ 4 Changé en un combat de poids variable de 182 lb.

MMAmania.com diffusera demain Bellator 240: «Primus vs. Bungard», avec une partie diffusée à 17 h. ET sur le canal 5 au Royaume-Uni et Bellator 240 diffusé via un retard de bande sur Paramount à 22 heures. ET.

