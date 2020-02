Le Bellator 241 ajoute Smith contre Miele, Gracie contre Goff, Cotton contre Sumter

La carte préliminaire du Bellator 241 a commencé à se remplir.

Trois combats ont été ajoutés aux préliminaires, y compris un combat de poids plume entre Leslie Smith et Jessy Miele, un combat de poids welter entre Robson Gracie et Billy Goff, et un affrontement de poids moyen entre Romero Cotton et Justin Sumter.

Vendredi, un responsable de la promotion a informé le MMA Junkie des réservations.

Le Bellator 241 aura lieu le 13 mars au Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. La carte principale devrait être diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Smith (11-8-1 MMA, 1-1 BMMA) a partagé ses deux apparitions avec Bellator depuis qu’elle a rejoint la promotion en 2019. Elle cherche à rebondir après une perte de décision unanime face à Arlene Blencowe en novembre.

Quant à Miele (9-3 MMA, 1-0 BMMA), le natif du Connecticut obtient un autre match à domicile. Lors de ses débuts avec Bellator en octobre, Miele a bouleversé la Brésilienne Talita Nogueira en remportant un hochement de tête unanime.

Gracie (3-0 MMA, 3-0 BMMA) a remporté trois combats en 11 mois pour lancer sa carrière professionnelle en MMA. Les trois victoires sont venues par soumission. Son adversaire Goff (2-2 MMA, 1-0 BMMA) cherchera à défendre son propre terrain et à stopper l’élan du Brésilien.

Un produit de lutte de premier ordre de l’Université du Kansas, Cotton (4-0 MMA, 4-0 BMMA) prend une longueur d’avance sur la concurrence quand il fait face à Sumter, un ancien diplômé de la série Contender Series de Dana White (7-3 MMA, 1- 1 BMMA).

Avec l’ajout, la gamme Bellator 241 comprend:

Champ Patricio Freire contre Pedro Carvalho – combat de quart de finale du Grand Prix Bellator; pour le titre poids plume

Emmanuel Sanchez contre Daniel Weichel – Combat de quart de finale du Grand Prix Bellator

Paul Daley contre Sabah Homasi

Josh Barnett contre Ronny Markes

Nick Newell contre Zach Zane

Jessy Miele contre Leslie Smith

Billy Goff contre Robson Gracie

Romero Cotton contre Justin Sumter

.