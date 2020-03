Le Bellator 241 de ce soir annulé à la dernière minute

La dernière émission de Bellatoir a été annulée à la dernière minute pour des raisons de COVID-19. Scott Coker a annoncé vendredi après-midi via Twitter que le Bellatoir 241 de ce soir n’irait pas de l’avant à Uncasville, Connecticut, comme prévu. L’événement principal aurait vu Patricio Freire défendre son titre contre Pedro Carvalho.

La déclaration, que vous pouvez voir ci-dessous, se lit comme suit:

«La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées ont été et resteront notre priorité absolue à l’avenir. Après avoir soigneusement surveillé l’épidémie de COVID-19 en cours, Bellator MMA a choisi de reporter l’événement Bellator 241 de ce soir au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut.

“Nous aimerions présenter nos excuses à nos athlètes et fans, ainsi qu’à notre partenaire de diffusion DAZN, mais nous pensons que c’est la meilleure décision à prendre en ce moment.”

«Tous les athlètes qui devaient participer au # Bellator241, ainsi que les officiels, les juges, les cutmen et le personnel supplémentaire de l’événement, ont été indemnisés. À côté de la santé et de la sécurité de chacun, c’était notre plus grande priorité. »

