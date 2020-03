Le Bellator 241 est repoussé à la dernière minute

Image via @patriciopitbull sur Instagram

Le Bellator MMA devait revenir sur nos écrans ce soir avec la carte Bellator 241 empilée.

Selon Sean Ross Sapp de Fightful, cela ne se produira plus.

Quelques jours après la publication de rapports selon lesquels la carte Bellator 241 irait de l’avant sans ventilateur dans le bâtiment, elle a été repoussée à une date ultérieure. Bellator MMA n’a pas encore annoncé cette nouvelle, mais devrait bientôt envoyer un communiqué de presse sur le sujet.

Le Bellator 241, qui devait descendre au Mohegan Sun Casino dans le Connecticut, devait être mis en vedette par un combat pour le titre poids plume entre le champion Patricio “Pitbull” Freire et l’amer rival Pedro Carvalho. Le combat était également destiné à faire partie du Grand Prix Bellator poids plume. Malheureusement, nous devrons attendre ce match.

La carte devait également présenter des noms comme Matt Mitrione, Rony Markes, Emmanuel Sanchez, Daniel Weichel, Nick Newell et Paul Daley.

Le Bellator 241 est le dernier d’une longue liste de spectacles MMA à être reprogrammés, déplacés ou annulés en raison du coronavirus.

Plus tôt cette semaine, ONE Championship a annoncé que tous ses événements à venir se dérouleront à huis clos à Singapour. Peu de temps après, KSW et ARES Fighting Championship ont tous deux reporté les événements. Plus récemment, l’UFC a déplacé les prochaines cartes UFC Columbus et UFC Portland vers sa nouvelle installation Apex à Las Vegas. Et malheureusement, ce n’est probablement que le début, alors que de plus en plus de régions sévissent contre les grands rassemblements publics pour atténuer la propagation de la pandémie de coronavirus.

Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour sur cette carte Bellator 241 reportée à mesure que les détails émergent.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/03/2020.