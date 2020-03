Le Bellator 241 pèse les résultats de «Pitbull vs Carvalho» à Uncasville

L’endroit est ici, Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, et le temps est maintenant. La pesée du Bellator 241: «Pitbull vs Carvalho» demain soir (vendredi 13 mars 2020 sur DAZN) descendra aujourd’hui (jeudi 12 mars 2020) devant le champion de 145 livres, Patricio Freire (30 -4), et Pedro Carvalho (11-3) partent en guerre dans l’action Grand Prix des plumes.

Les pesées précoces ont lieu à 10 h HE, à huis clos, mais une vidéo en direct est au-dessus, les résultats officiels de la pesée seront mis à jour ci-dessous et un événement cérémoniel aura lieu à 13 h. ET.

Bellator 241: Résultats de la pesée «Pitbull vs Carvalho»:

Patricio Freire (144,75) contre Pedro Carvalho (145)

Daniel Weichel (144,75) contre Emmanuel Sanchez (145)

Paul Daley (170,5) contre Sabah Homasi (170,5)

Anatoly Tokov (185,5) contre Fabio Aguiar (185)

Matt Mitrione (264,5) contre Ronny Markes (256)

Nick Newell (155,25) contre Zach Zane (155)

Leandro Higo (145) contre Dominic Mazzotta (149,5) ^ 2

Killys Mota (155) contre Nate Andrews (155,5)

Leslie Smith (146) contre Jessy Miele (146)

Robson Gracie Jr. (170) contre Billy Goff (169,75)

Romero Cotton (185,5) contre Justin Sumter (185)

Jordan Newman (185,75) contre Pat McCrohan (185,5)

Mike Kimbel (139,5) contre Kenny Rivera () ^ 3

Kevin Ferguson Jr. (159) contre Kaheem Murray (158,25)

Ion Pascu (170,25) contre Mark Lemminger (171,5) ^ 1

Vladimir Tokov (155,25) contre Marcus Surin (155,5)

^ 1 ^ 2 Vous avez manqué le poids contracté même avec une serviette. Il ne sera plus autorisé à réduire le poids de la commission sportive. Mazzotta a également pesé après la date limite.

^ 3 Rivera n’a pas pesé pendant la limite d’une heure. Kimbel recevra sa bourse d’exposition.

MMAmania.com diffusera demain soir Bellator 241: «Pitbull vs. Carvalho», avec la carte principale en direct sur DAZN à 10 heures du soir. ET.

À plus tard!