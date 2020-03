Le Bellator 241 procédera sans la présence de fans

UNCASVILLE, Connecticut – En réponse à la pandémie mondiale de coronavirus qui change de plus en plus la vie, le Bellator 241 ira de l’avant vendredi – mais sans les fans présents.

Le gouverneur du Connecticut, Ted Lamont, a déclaré mardi une urgence de santé publique similaire aux mesures prises par les gouverneurs dans d’autres États de la Nouvelle-Angleterre. Jeudi, il a signé un décret exécutif qui, en partie, interdit les rassemblements publics de plus de 250 personnes.

L’événement de Bellator au Mohegan Sun Arena à Uncasville se poursuivra – mais dans un lieu généralement vide. Aaron Bronsteter de TSN Sports a d’abord rapporté la nouvelle. Le président du Bellator, Scott Coker, a ensuite publié une déclaration sur Twitter.

“La santé et la sécurité de nos athlètes, de nos fans et de notre personnel sont notre priorité (n ° 1), et nous continuerons de surveiller toutes les informations concernant l’épidémie de COVID-19”, a déclaré Coker. «Par prudence pour toutes les parties, le Bellator 241 du vendredi 13 mars au Mohegan Sun Arena sera fermé au public. Les remboursements pour les détenteurs de billets seront disponibles à leur point de vente d’origine. “

Les fans ne seront pas admis dans l’arène. Seuls les combattants, leurs coins, l’événement, le personnel de radiodiffusion et les membres des médias accrédités devaient être autorisés à pénétrer dans l’arène pendant l’événement. Mais un communiqué publié par Bellator plus tard jeudi a déclaré que les membres des médias ne seraient pas non plus autorisés à couvrir l’événement.

La décision de la promotion intervient quelques heures après qu’il a été annoncé que l’UFC faisait la même chose pour son événement à Brasilia, au Brésil, prévu pour samedi. Ce spectacle se tiendra à huis clos après l’interdiction des grands rassemblements publics dans la capitale en raison de plusieurs tests de coronavirus positifs. L’UFC a également annulé sa journée de presse jeudi et ses pesées cérémonielles vendredi.

Bellator a tenu une journée médiatique mercredi avec 10 combattants à Mohegan Sun et a présenté ses pesées officielles et cérémonielles jeudi. Mais les pesées de cérémonie ont eu lieu avant le décret du gouverneur.

Parce que la tribu Mohegan est une nation souveraine, elle n’est techniquement pas régie par un décret du gouverneur, a déclaré jeudi un porte-parole de la commission au MMA Junkie. Mais dans ce cas, la promotion et la commission honoreront la décision.

Bellator et l’UFC ne sont pas seuls à organiser des événements sans fans. D’autres émissions MMA ont déjà fait de même. Mais d’autres ont complètement annulé les événements.

Mercredi, les États-Unis ont annoncé que leurs frontières seraient fermées à la plupart des voyageurs en provenance d’Europe, à l’exception du Royaume-Uni, pendant les 30 prochains jours en réponse à la propagation continue du virus. De plus, la NBA a mis le reste de sa saison en suspens indéfiniment après qu’un joueur de l’Utah Jazz ait été testé positif au coronavirus. Les prochains tournois de la NCAA pour le basket-ball masculin et féminin ont été annulés.

À travers le pays ces derniers jours, il y a eu des annulations et des reports massifs de concerts, d’événements sportifs, de conférences et d’autres situations avec de grandes quantités de personnes réunies en un seul endroit.

La carte est titrée par le champion poids plume et poids léger Patricio Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA), qui met son titre de 145 livres en jeu contre Pedro Carvalho (11-3 MMA, 4-0 BMMA). Le combat est également un combat en quart de finale dans le tournoi en cours des poids plumes de Bellator. Dans le co-long métrage, Emmanuel Sanchez (19-4 MMA, 11-3 BMMA) affronte Daniel Weichel (40-11 MMA, 9-3 BMMA) dans un deuxième combat de quart de finale.

.