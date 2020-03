Le Bellator 241 se déroulera comme prévu sans la présence de fans

Le Bellator 241 procédera, mais sans fans dans le public.

La promotion appartenant à Viacom a suivi les traces de plusieurs ligues sportives majeures en limitant la participation à un événement sportif afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus.

Plusieurs personnes connaissant les plans de la promotion ont confirmé cette décision après un premier rapport de TSN. La participation sera limitée à pas plus de 250 personnes selon les directives émises jeudi par le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont.

Jeudi après-midi, le président du Bellator, Scott Coker, a confirmé les plans du Bellator 241 et a offert des remboursements aux fans qui avaient acheté des billets pour l’événement de vendredi.

Par prudence pour toutes les parties, # Bellator241 le vendredi 13 mars au Mohegan Sun Arena sera fermé au public. Les remboursements pour les détenteurs de tickets seront disponibles à leur point de vente d’origine.

Le Bellator 241 a lieu vendredi au Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut, et est en vedette par un combat de grand prix entre le champion Patricio «Pitbull» Freire et Pedro Carvalho. Les pesées de l’événement ont eu lieu jeudi matin.

L’événement est réglementé par le Département de la réglementation sportive de la tribu Mohegan. L’événement a lieu sur des terres souveraines de la tribu Mohegan, qui possède son propre service de santé qui définit la politique.

Bellator est la dernière promotion de MMA à modifier ses plans à la suite de la pandémie de coronavirus. L’UFC devrait organiser un événement à Brasilia, au Brésil, sans fans, et déplacerait des événements à Columbus, Ohio et Portland, Oregon, vers ses installations Apex à Las Vegas. Des promoteurs européens tels que KSW ont annulé des événements, et la promotion en Asie ONE Championship a annoncé que tous les spectacles à venir se tiendraient à l’intérieur sans fans.