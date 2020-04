Le Bellator 244 reporté en raison de problèmes de sécurité liés au COVID-19

La pandémie de coronavirus a réclamé un cinquième événement sur le calendrier de Bellator.

La promotion appartenant à ViacomCBS a annoncé mardi le report du Bellator 244 sur «les problèmes de sécurité en cours entourant l’épidémie de COVID-19» et «les mandats actuels des gouvernements fédéral, étatiques et locaux».

Le report égratigne une revanche de l’événement principal entre les anciens champions Michael Chandler et Benson Henderson. Le Bellator 244 était initialement prévu pour le 6 juin à la Wintrust Arena de Chicago, en Illinois, et devait être diffusé en direct sur DAZN.

Comme de nombreux États, les résidents de l’Illinois sont actuellement soumis à une ordonnance de séjour à la maison, bien que les responsables de l’État aient indiqué qu’il pourrait y avoir une modification des directives actuelles pour empêcher la propagation du coronavirus.

“L’organisation continuera de suivre la situation de près et a pleinement l’intention de reprogrammer l’événement dès que possible”, a indiqué un communiqué de presse. «Comme toujours, la santé et la sécurité de nos athlètes, fans, partenaires et personnel restent notre priorité absolue. Nous apprécions la compréhension et la patience de toutes les personnes impliquées durant cette période incroyablement difficile. »

Co-tête d’affiche de l’événement était un combat en demi-finale du Grand Prix Bellator poids plume entre A.J. McKee et Darrion Caldwell. Le report est une bonne nouvelle pour McKee, qui a révélé qu’il s’était blessé au genou lors d’un combat en quart de finale contre Derek Campos.

Lundi, le président de Bellator, Scott Coker, a déclaré à MMA Fighting que la promotion avait pour objectif de se déplacer à l’intérieur en organisant des événements en direct dans une scène sonore hollywoodienne à partir de cet été. Les nouvelles directives réglementaires qui incluent des tests pour COVID-19 devraient jouer un rôle majeur dans le redémarrage des événements en direct.

Plusieurs promotions MMA espèrent reprendre leurs activités en déplaçant des événements à l’intérieur. L’UFC cible des événements hebdomadaires dans ses installations APEX à Las Vegas.