Le Bellator fait une déclaration concernant le champion Rafael Lovato Jr.

Bellator a publié une déclaration concernant Rafael Lovato Jr.

Dans un récent épisode de “JRE MMA Show”, le champion des poids moyens de la promotion, Lovato (10-0 MMA, 6-0 BMMA), a révélé que sa carrière de combattant était en cause en raison d’une maladie cérébrale récemment découverte.

“Je pouvais sentir que quelque chose se passait”, a déclaré Lovato. «Le radiologue, sans aucune franchise ni une manière facile ou douce de le dire, était comme, ‘Mec, as-tu déjà vu ton cerveau? Il y a des trucs ici que vous devez voir. “Il m’attire dans la pièce et me montre à l’écran, montrant ce qui ressemblait à de petites boules. Il semblait que quelque chose n’allait pas – pas un scan normal. Mais je ne sais pas – comme des nuances de décoloration. On pouvait voir que ce n’était pas normal. Il ne savait même pas ce que c’était à l’époque.

«Je reviens en arrière et il me dit qu’il a fait des recherches et il pense que j’ai une maladie appelée cavernome. Il me frappe avec ça. Je n’avais aucune idée de ce qu’était le cavernome. Il a dit: «Écoutez, je ne signe pas ce document. Vous devez aller voir un spécialiste et vous faire examiner. Mais pour autant que je sache, vous ne devriez pas vous battre. Vous ne devriez pas vous battre. “”

Jeudi, un responsable de Bellator a rendu publique la déclaration suivante à MMA Junkie.

«Nous travaillons avec Rafael Lovato Jr. et son équipe pour évaluer les prochaines étapes potentielles, suite aux problèmes médicaux dont il a discuté sur le podcast« JRE MMA Show »avec Joe Rogan aujourd’hui. Nous le félicitons pour son courage à parler ouvertement pendant une période difficile de sa carrière, ainsi que pour sa patience à traiter une affaire personnelle et professionnelle très difficile. À l’heure actuelle, Lovato Jr. demeure le champion des poids moyens de Bellator, et aucune décision n’a été prise concernant le titre ou l’avenir de la division des 185 livres, jusqu’à ce que plus de détails sur cette situation puissent être recueillis. »

Lovato, 36 ans, n’a pas participé au MMA depuis qu’il a battu le champion de l’époque Gegard Mousasi pour le titre au Bellator 223 en juin 2019.

