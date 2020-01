Le Bellator ouvre la porte au combat de boxe et à la lutte professionnelle

Cris Cyborg voit de nombreuses options de carrière à venir maintenant qu’elle est avec Bellator.

Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA), l’ancienne championne des poids plumes de l’UFC, Strikeforce et Invicta FC, cherchera à ajouter une autre ceinture à sa collection lorsqu’elle défiera la championne des Bellator 145 livres Julia Budd au Bellator 238.

Avec Bellator offrant différentes opportunités de promotion croisée au cours de la dernière année, Cyborg se voit potentiellement en compétition dans un match de boxe ou même dans la lutte professionnelle.

“Vous savez, j’aime toujours me mettre au défi, et si j’en ai l’occasion … Je pense que c’est une grande chose de signer un accord avec Bellator”, a déclaré Cyborg aux journalistes, y compris MMA Junkie, lundi à son gymnase à Huntington Beach, en Californie. ” C’est quelque chose que je peux faire, le combat de boxe, je peux faire la WWE, la lutte professionnelle, n’importe quoi, et Scott (Coker) avec moi, derrière moi. Il va aussi aider à promouvoir Bellator. C’est la bonne chose. J’adore les défis, et si cette opportunité se présente à moi, c’est sûr que je suis là. “

Ayant travaillé pour le président de Bellator, Scott Coker avant, Cyborg est reconnaissant de l’avoir derrière elle. Elle est confiante que Coker la soutiendra dans tout ce qu’elle décidera de faire dans sa carrière.

“Je pense qu’il a ouvert beaucoup de choses dans ma carrière”, a déclaré Cyborg. «Quand j’ai combattu Gina Carano, il a ouvert la porte au MMA féminin, et je pense que toutes les filles – la plupart des filles – à 145 ans sont à Bellator maintenant. Ils m’attendent là-bas, et je suis très content. Je ne vais pas avoir à me battre pour attendre de me battre et travailler avec un patron qui veut travailler avec vous. C’est très gentil. Quand ils font la promotion des combattants, je pense que c’est super. “

Le Bellator 238 a lieu le 25 janvier au Forum à Inglewood, en Californie. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Pour en savoir plus sur Cyborg, regardez sa mêlée complète dans la vidéo ci-dessus.

.