Le Bellator recrute le champion des poids lourds légers de la LFA, Alex Polizzi

Le champion des poids lourds légers LFA récemment couronné Alex Polizzi se dirige vers Bellator.

Il y a deux semaines, le titre LFA était enroulé autour de la taille de Polizzi pour la première fois quand il a soumis l’ancien diplômé de la série Contender de Dana White, Jamal Pogues, avec un crochet de talon de quatrième ronde.

Il n’a pas fallu longtemps pour que Bellator vienne frapper, et la promotion a peu après signé Polizzi (6-0 MMA, 0-0 BMMA) à un «contrat à long terme», a déclaré un responsable de la promotion à MMA Junkie.

Né et élevé dans le Wisconsin, Polizzi a lutté à la Northwestern University Après ses études collégiales, il a surtout participé à des compétitions sur la scène régionale du Midwest avant de remporter son titre en février. Il n’a jamais parcouru la distance, remportant trois TKO et trois victoires de soumission à son actif. Tout cela a été accompli au cours de ses 18 premiers mois en tant que professionnel.

“Dans les combats que j’ai eu, je n’ai pas peur de m’étendre en dehors de ce qui est orthodoxe au sein du MMA, au sein de la lutte, au sein du muay Thai, au sein de la boxe”, a déclaré Polizzi au MMA Junkie en janvier. “Je n’ai pas peur de sortir de ces compétences et de faire des mouvements non conventionnels. Je ferai des attaques non conventionnelles. J’espère juste que les gens pourront me regarder faire ce que je fais. Je m’amuse toujours là-bas et j’espère juste que les gens qui regardent s’amusent à moitié. C’est ce qui en vaut la peine. “

Polizzi a été présenté comme l’un des cinq combattants du MMA Junkie «On the Doorstep» en janvier 2020.

.