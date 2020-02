Le Bellator signe le frère de Maycee Barber

Si le talent coule dans le sang, Bellator Vous n’aurez rien à craindre.

La promotion présidentielle Scott Coker a signé le frère cadet de Maycee Barber, Wyatt. ESPN a été le premier média à rapporter la nouvelle, corroborée par MMA Junkie.

Maycee, considérée comme l’une des grandes promesses des femmes MMA, participe à la division UFC Peso Mosca, et même si elle vient de perdre son invaincu professionnel Roxanne Modafferi dans le UFC 246, on estime qu’il a le potentiel pour devenir l’un des plus jeunes champions de l’histoire de la promotion.

Wyatt, son frère cadet, a 18 ans et n’est pas encore passé au professionnalisme. En tant qu’amateur, il a fait ses débuts en juin dernier avec un TKO sur Julian Valencia dans le LFA 70.

Les deux frères Barber s’entraînent sous la tutelle de Duc Roufus dans Roufusport.

Pour l’instant, on ne sait pas quand il fera ses débuts ou contre qui le fera.