Le «BMF» de l’UFC, Jorge Masvidal, prévoit de ne combattre que trois ans de plus

LAS VEGAS – Jorge Masvidal ne cherche pas à faire traîner sa carrière.

Bénéficiant actuellement de la meilleure descente de sa carrière de MMA, Masvidal a connu une année 2019 remarquable et s’est propulsé au rang de l’une des plus grandes stars du sport, dont le titre inaugural «BMF».

Mais Masvidal cherche à tirer le meilleur parti des années à venir car il n’a de projets de compétition que s’il est au top.

“Je veux me battre encore trois années (explosives), c’est ce que je veux faire – et au plus haut niveau”, a déclaré Masvidal au MMA Junkie lors de la soirée de lancement jeudi de son nouveau mezcal El Recuerdo. “Je ne veux pas être un mec qui avait un nom – non, non, non. Je veux être au plus haut niveau quand je m’éloigne. Ce sera selon mes conditions. Cela va certainement durer trois ans. “

Masvidal est le propriétaire et ambassadeur de la marque pour El Recuerdo. Sa carrière est florissante dans et hors de la cage, et il est à la recherche d’un 2020 encore plus accompli.

“Je veux me séparer comme jamais auparavant”, a déclaré Masvidal. “Je veux laisser tous ces gars (derrière) – pas seulement les gars de mon poids maintenant, je parle de performance, livre pour livre. C’est quelque chose de grand. Je suis entré dans le top 5 il y a peut-être quelques années, mais je suis toujours sur la liste livre pour livre. C’est évidemment dans les objectifs de conquérir cela.

«2019: film PG-13. 2020 va être un film classé R. Tout le monde n’est pas autorisé à regarder ça. Ce sera de la pure violence. Ça va être beaucoup. “

Un prochain adversaire potentiel pour Masvidal pourrait être Conor McGregor, qui revient samedi contre Donald Cerrone dans le Main Event de l’UFC 246.

Et si McGregor l’emportait, il pourrait mettre en place l’un des plus grands combats de l’histoire de l’UFC.

“Nous avons Conor qui arrive”, a déclaré Masvidal. “Conor a laissé entendre qu’il voulait se battre. Peut-être que oui, peut-être pas – nous ne savons pas vraiment ce que pense Conor. Tout ce que nous savons, c’est que j’ai une liste de tâches. Je ne peux pas le montrer au monde, mais j’ai une belle liste de tâches. Vous pensez que beaucoup de choses qui se sont produites l’année dernière sont le fruit du hasard, mais elles ne le sont pas. Beaucoup de ces choses ont été méthodiquement planifiées au point que j’en ai écrit beaucoup et dit: «Ce sont les objectifs que j’aimerais atteindre cette année.»

Masvidal a cependant clairement indiqué qu’il n’attendrait personne. Tout ce qu’il sait, c’est qu’il cherche une année active, mais avec les bons combats.

“Les noms, je ne peux pas (le savoir), mais la fréquence que je voudrais avoir couvrant tous les aspects serait de deux à quatre (combats) – pas plus de quatre”, a-t-il déclaré. “Et quatre seraient des circonstances de matchs spéciaux parce que nous partons pour trois combats MMA. Si un combat de boxe, si le bon type de chose est entré, nous sommes ouverts à quatre combats. J’ai aussi 35 ans, donc je dois m’assurer que mon corps va bien.

“Nous cherchons donc à en faire deux à trois, quatre si nécessaire.”

