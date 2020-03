Le boxeur Amir Khan offre une installation massive malgré la pénurie de lits d’hôpitaux

Image via @AmirKingKhan sur Twitter

Le boxeur Amir Khan fait sa part pour aider à réduire la pression exercée par la pandémie de coronavirus sur le système de santé de son Angleterre natale.

Mercredi matin, Khan s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il proposait une immense installation de quatre étages de 60000 pieds carrés qu’il possède – initialement destinée aux mariages et au commerce de détail – comme espace pour des lits d’hôpital supplémentaires et un traitement contre les coronavirus.

Je sais combien il est difficile pour le public d’avoir un lit d’hôpital en cette période tragique. Je suis prêt à donner mon bâtiment de 60 000 pieds carrés sur 4 étages, qui doit être une salle de mariage et un point de vente au @NHSuk pour aider les personnes touchées par le coronavirus. Pls garder en sécurité. pic.twitter.com/MSpaEwPFuw

– Amir Khan (@amirkingkhan) 25 mars 2020

«Je suis conscient de la difficulté pour le public d’obtenir un lit d’hôpital en cette période tragique», a écrit Khan dans un tweet, taguant le compte officiel du NHS anglais. «Je suis prêt à donner mon bâtiment de 60 000 pieds carrés sur 4 étages, qui doit être une salle de mariage et un point de vente au @NHSuk pour aider les personnes touchées par le coronavirus. Pls garder en sécurité. “

Khan n’est pas le premier combattant à utiliser sa richesse et ses ressources pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus. Plus tôt dans la journée, l’ancien champion de l’UFC à deux divisions, Conor McGregor, a offert un don massif destiné à fournir des équipements de protection aux travailleurs hospitaliers en première ligne de cette pandémie.

«Aujourd’hui, je m’achète pour un million d’euros d’équipements de protection individuelle qui seront déployés dans tous les hôpitaux de combat de la région de Leinster», a annoncé McGregor dans un message direct adressé au ministre irlandais des Finances, Paschal Donohoe.

Espérons que les gestes de bienfaisance de stars comme Amir Khan et Conor McGregor aident à atténuer les nombreux problèmes associés à la pandémie de coronavirus, et nous pouvons tous y arriver plus tôt que tard.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.