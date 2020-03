Le boxeur Otto Wallin croit qu’il a COVID-19

Image via bestvpnanalysis.com (photographe non répertorié)

Otto Wallin, un ancien adversaire du champion de boxe des poids lourds Tyson Fury, croit qu’il a attrapé COVID-19.

Wallin a fait cette annonce lors d’une entrevue avec TMZ. Il a expliqué que sa mère lui avait récemment rendu visite à New York et qu’elle avait commencé à se sentir malade après son retour en Suède. Son petit ami est également tombé malade et a ensuite été testé positif pour COVID-19.

Wallin croit maintenant qu’il est porteur de l’infection – bien que ses symptômes se soient dissipés.

“Donc, je me sentais comme si j’avais de la fièvre, mais je ne l’ai pas fait”, a-t-il déclaré. “Et puis, comme si je commençais à m’améliorer, et tout d’un coup, j’ai perdu mon odeur et mon goût.”

Pendant cette peur, Wallin a contacté son médecin, qui lui a conseillé de rester à la maison et de se mettre en quarantaine à moins que ses symptômes ne s’aggravent. Wallin se sent maintenant «parfait», mais continue sa quarantaine par précaution.

“Je me sentais un peu mal mais c’était à peu près tout”, a expliqué Wallin. «J’aurais probablement fait ma vie normale si je n’avais pas su que cela se passait. Donc je suis en quarantaine depuis samedi donc ça fait plus d’une semaine maintenant.

“Il vaut mieux conserver les tests pour ceux qui en ont vraiment besoin et alléger la pression sur les hôpitaux”, a ajouté Wallin.

Comme mentionné ci-dessus, Otto Wallin est un adversaire récent du prédateur de la boxe Tyson Fury. Wallin a combattu Fury en septembre 2019. Malgré sa sanglante star anglaise, il a perdu une décision unanime.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/03/2020.