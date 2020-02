Le boxeur Sergey Kovalev arrêté pour DUI

Le boxeur professionnel russe Sergey Kovalev a été arrêté pour DUI à Los Angeles aux premières heures de lundi matin.

Selon TMZ Sports, l’ancien champion des poids lourds légers a été arrêté à 2 heures du matin par la California High Way Patrol.

Pendant le pull, le soldat de garde croyait que Kovalev était sous l’influence. Il l’a ensuite arrêté pour DUI et l’a emmené à une station locale où il avait été réservé.

Selon certaines informations, l’homme de 36 ans a été libéré de son propre engagement à 7 h 35.

L’athlète de boxe est également impliqué dans une affaire d’agression criminelle en cours. La mannequin et actrice de télévision Jamie Frontz a déposé une plainte contre Kovalev alléguant qu’il l’avait agressée, elle et son chien, en juin 2018.

Elle a affirmé que l’agression présumée avait eu lieu après avoir rejeté ses avances sexuelles après l’ouverture d’une salle de boxe à Big Bear. Selon les informations de TMZ, elle a affirmé que Sergey Kovalev l’avait frappée à coups de poing, lui causant une fracture du nez, une commotion cérébrale et des lacérations faciales.Si elle était reconnue coupable de l’agression criminelle en cours, la star de boxe pourrait encourir jusqu’à 4 ans de prison. Cependant, il n’a pas plaidé coupable et combat les allégations.

Kovalev a un dossier de 34-1-1 en tant que boxeur professionnel. Depuis ses débuts professionnels en 2009, il a organisé plusieurs championnats du monde poids lourds légers, y compris les titres WBA et IBF de 2014 à 2016. Il a également détenu le titre WBO à trois reprises de 2013 à 2019.

La star de boxe a eu sa juste part de controverse dans le ring de boxe. Dans son combat contre son compatriote russe Roman Simakov en 2011, Kovalev a renversé son adversaire au sixième tour. Le combat a été arrêté et Kovalev a remporté le combat par TKO. Cependant, Simakov a été envoyé à l’hôpital pour traitement. Il est tombé dans le coma et est décédé trois jours plus tard.

Le dernier combat de Kovalev était contre Canelo Alvarez le 2 novembre 2019. Alvarez a vicieusement éliminé l’ancien champion au 11e tour pour l’emporter par KO.

