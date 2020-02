Le Brave CF organise un tournoi poids mouche pour couronner le premier champion

Le Brave CF cherche à couronner son premier championnat de poids mouche avec un tournoi à quatre.

La compétition donne le coup d’envoi du Mach 28 à Balneário Camboriú, au Brésil, et comprend deux affrontements: l’ancien champion du Titan FC à deux divisions, Jose Torres, affronte son compatriote vétéran de l’UFC Matheus Nicolau, et Malcolm Gordon affronte Marcel Adur.

Les gagnants des deux concours se battent pour le championnat de 125 livres lors d’un événement ultérieur.

Torres (9-1), ancien champion des poids mouches et des poids coq du Titan FC, est récemment entré dans la colonne des victoires avec une victoire décisive sur Amir Albazi lors de ses débuts promotionnels au Brave CF 23. Il devait défier le titre contre Adur avant se retirer après la mort de son père.

“J’étais censé me battre pour le titre le 15 novembre, et malheureusement, j’ai dû me retirer pour une raison personnelle”, a déclaré Torres à MMAFighting. «Mon père est décédé et quelques trucs dans les coulisses. Alors j’ai dit: «Tu sais quoi? Je vais rentrer chez moi et prendre soin de moi mentalement. »Donc, je devais combattre Marcel Adur. Alors maintenant, ce que fait la promotion, c’est: «Maintenant, nous avons beaucoup plus de masselottes et nous avons signé quelques bons gars. Faisons un tournoi. »»

L’adversaire de Torres, Nicolau (15-2-1), cherche à continuer de gagner après avoir remporté la victoire contre Felipe Efrain lors de ses débuts au Brave CF en août dernier. Avant cela, sa séquence de six victoires consécutives avait été interrompue par Dustin Ortiz à l’UFC sur FOX 30; le Brésilien a ensuite reçu ses papiers de marche de l’UFC.

“Je pense que Matteus Nicolaus est un combat beaucoup plus difficile que Marcel Adur”, a déclaré Torres. «Nous avons vu ses combats contre John Moraga, et nous avons vu ses combats contre Louis Smolka. Les deux gars sont bons. John Moraga est un vétéran et Louis Smolka, je crois qu’il a eu une course de six combats à l’UFC avant d’être libéré et re-signé.

«Matteus a fait naufrage [Smolka] pour les trois tours. Cela ressemblait à un tout autre niveau. Et, honnêtement, Matteus combattant Dustin Ortiz lors de ce prochain combat, je pense que c’était trop tôt et trop rapide d’une réduction de poids. Il s’est fait écraser après avoir bloqué un coup de pied et s’est fait larguer de là. »

Adur (14-5) a été vu pour la dernière fois gagner une décision sur Marlon Derik, remportant son précédent coup au titre contre Torres dans le processus. Avant cela, les fans ont vu le Brésilien faire court à Velimurad Alkhasov.

Son adversaire, Gordon (12-3), qui fera ses débuts dans le Brave CF, mène actuellement une séquence de quatre victoires consécutives. Dans son dernier combat, l’homme connu sous le nom de «X» a soumis Yoni Sherbatov. Avant cela, il a mené des campagnes éclair contre James Mancini, Jordan Graham et Michael Jordan.

La carte entière sera titrée par un combat pour le titre léger entre le champion en titre Cleiton Silva (15-2) et Guram Kutateladze (11-2).