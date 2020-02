Le Brésilien Luan Santiago reçoit le Français Amin Ayoub à domicile dans le Brave CF 35

Luan Santiago

Luan “Meow” Santiago Il cherchera à poursuivre son retour au sommet de la division poids léger sur son propre territoire. L’ancien champion du monde BRAVE CF affrontera le dangereux artiste MMA, Amin Ayoub, au BRAVE CF 35, le 28 mars, au Balneário Camboriú, au Brésil. Le combat fera partie du panneau d’affichage principal de l’événement.

Santiago a remporté le KO de l’année 2019 lorsqu’il est devenu le champion du monde léger BRAVE CF grâce à un impressionnant coude rotatif contre le champion d’alors Abdul-Kareem Al-Selwady.

Cependant, il a perdu le titre quelques mois plus tard devant son rival rival, Cleiton “Predator”, alors qu’il dirigeait tous deux BRAVE CF 25, à Belo Horizonte.

Cependant, l’année sur les montagnes russes pour “Miau” s’est terminée au sommet alors qu’il est revenu à l’action en battant la puissance russe Gadzhimusa Gaziev à Bahreïn, dans BRAVE CF 29.

Maintenant, il cherchera à poursuivre son histoire vers la gloire contre Amin Ayoub. Le Français ne sera pas une tâche facile pour “Meow” car il s’agit d’une victoire dans sa carrière sur Djamil Chan en se soumettant à ses débuts avec le BRAVE CF en Afrique du Sud. Ayoub vient à son combat au Brésil avec une série de six victoires consécutives.

BRAVE CF 35 marque la cinquième fois que l’organisation MMA à la croissance la plus rapide au monde organise un événement au Brésil. Le pays deviendra le foyer numéro un de la Fédération de combat BRAVE avec le Royaume de Bahreïn.

Le spectacle est dirigé par Cleiton “Predator” faisant la première défense de son titre léger contre Guram Kutateladze. D’autres grands noms devraient être confirmés dans les prochains jours.

CLEITON POURSUIT SA PRÉPARATION

Cleiton “Predator” Silva est au milieu de son camp d’entraînement pour son retour prévu au BRAVE CF Arena. Le champion du monde poids léger fera sa première défense du titre dans son pays d’origine où il recevra le suédois Guram Kutateladze dans le combat principal du BRAVE CF 35, prévu à Balneário Camboriú, au Brésil, le 28 mars.

«Cette division est excellente et pleine de combattants incroyables. Mais je n’ai qu’un seul but en ce moment: battre Guram. Et je veux le faire de manière convaincante. Je veux montrer à tout le monde que je suis le champion et que personne ne viendra chez moi pour changer cela. Je serai champion pendant de nombreuses années, et je veux continuer à défendre cette ceinture pendant longtemps », a déclaré le Brésilien, qui a également accueilli des challengers d’autres divisions dans ce qui pourrait être considéré comme des méga combats.

«Ce serait formidable de lutter contre d’autres champions, je ne mentirai pas. Voyons ce que l’avenir nous réserve, mais en ce moment, je me concentre sur Guram », a-t-il ajouté.