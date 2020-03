Le calendrier de combat douteux de Daniel Cormier se poursuivra comme prévu après l’UFC 249

Daniel Cormier pense que Tony Ferguson contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 249 aura lieu le mois prochain. Cependant, il reste sceptique quant au destin des événements futurs.

L’ancien champion des deux divisions s’entraîne sous la bannière de l’American Kickboxing Academy (AKA) aux côtés de son coéquipier Khabib Nurmagomedov. “The Eagle” Nurmagomedov devrait défendre son titre léger contre Tony Ferguson dans le principal événement de l’UFC 249. Le match très attendu a été programmé 4 fois avant mais annulé à chaque fois.

Avec la pandémie de coronavirus en cours et trois cartes de combat UFC déjà annulées, de nombreux fans craignent que l’UFC 249 du 18 avril n’ait pas lieu. Cependant, le président de l’UFC Dana White et Daniel Cormier sont convaincus que l’événement se réalisera toujours.

“Je suis peut-être le seul gars qui en veut plus que Dana White”, a déclaré Cormier en riant et en disant à MMA Fighting. «Je suis peut-être le seul à vouloir plus que Dana.

“Je crois qu’il va faire l’UFC 249. Je n’en doute pas. Je ne doute pas de Dana. Quand il se concentre habituellement sur quelque chose, il le fait. Il a parlé de FOX et ESPN et de toutes ces choses à l’époque et les gens pensaient qu’il était fou. Mais samedi, nous avons eu 12 heures d’affilée de l’UFC sur ESPN. Cela n’a jamais été une pensée pour nous à l’époque où nous regardions cette chose alors qu’elle commençait à grandir. Je pense que sa volonté et sa passion ont vraiment guidé ce sport dans des endroits où nous n’aurions jamais pensé être. »

Dana White n’a pas encore annoncé le lieu officiel de l’UFC 249, qui devrait être diffusé à partir d’une arène fermée. Cependant, “DC” pense que l’UFC 249 pourrait être l’exception à la règle, et que les prochains spectacles de l’UFC à Oklahoma City, San Diego et Portland pourraient être suspendus.

“Je crois que l’UFC 249 aura lieu et je suis rarement en désaccord avec ce que Dana dit – je ne sais pas comment il va continuer le programme de combat complet après cela”, a déclaré Cormier. “Une pièce unique, je pense qu’elle est plus facile à réaliser car elle est si massive.

“Je ne sais pas combien il sera difficile de faire l’UFC Oklahoma City et l’UFC San Diego et l’UFC Portland. Je ne sais pas à quoi cela ressemble par rapport à l’UFC 249, l’une des plus grandes cartes de l’année. “

Daniel Cormier est conscient de l’importance du prochain combat pour son coéquipier Nurmagomedov. Le champion des poids légers a révélé son intention de prendre sa retraite bientôt, mais pas avant d’avoir vaincu Tony Ferguson et cimenté son héritage.

«Je connais Khabib depuis des années. Je sais à quel point ce combat est important pour lui », a déclaré Cormier à propos de Nurmagomedov. «Il veut combattre Tony Ferguson. Il veut battre Tony Ferguson. J’ai l’impression qu’il se prépare aussi bien qu’il l’a jamais fait pour atteindre cet objectif. Non seulement Khabib, mais je suis sûr que Tony ressent la même chose.

«Mec attend depuis des années pour mettre la main sur Khabib. Qu’est-ce que Tony a gagné de suite maintenant? 12 combats? C’est fou. L’UFC a mis quelque chose là-haut l’autre jour avec les 12 derniers adversaires de Khabib et les 12 derniers adversaires de Tony. C’est absurde d’avoir des gars aussi haut sur la trajectoire de collision pour se battre. À travers tous les reprogrammations de combats, tous les reports, personne d’autre n’a pu battre ou rivaliser avec ces mecs. Cela vous indique à quel point ils sont en avance sur tout le monde. »

Que pensez-vous de ces commentaires de Daniel Cormier?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/03/2020.