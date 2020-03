Le calendrier de l’UFC continue, malgré certains changements

Il y a à peine cinq jours, le président de l’UFC, Dana White, a rejeté le coronavirus comme une menace crédible à la promotion de son entreprise comme d’habitude. Mais les choses ont beaucoup changé.

L’épidémie est maintenant une pandémie mondiale, avec plus de 127 000 cas et 4 700 décès dans plus de 100 pays – un nombre qui augmente rapidement. Cela a provoqué le report et l’annulation de rassemblements publics à travers le monde, y compris des événements sportifs.

Jeudi, après la fermeture indéfinie de toutes les grandes ligues sportives professionnelles américaines, l’UFC est allé dans l’autre sens. Apparaissant sur «SportsCenter» d’ESPN, White a confirmé que les événements restants de la société au cours des prochaines semaines se poursuivront avec des ajustements potentiels à chaque arrêt.

À noter:

Comme cela avait été précédemment rapporté par les médias brésiliens, l’UFC de samedi sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil, continuera, mais les fans et les médias ne seront pas admis à l’événement. De plus, la carte sera diffusée sur un câble ESPN linéaire, ainsi que sur ESPN Deportes et ESPN +, avec une heure de début décalée jusqu’à 15 h HE.

Pour l’instant, la carte UFC London du 21 mars se déroule sans aucun changement. White a expliqué sur “SportsCenter” que les fans seront toujours admis à l’événement, mais si les autorités locales déterminent d’ici là et se battent pour fermer l’événement aux fans, l’entreprise se conformera.

Les deux prochains événements après Londres: UFC sur ESPN 8, prévu pour Columbus, Ohio, et UFC sur ESPN + 30, prévu à Portland, Oregon, seront transférés à l’UFC APEX à Las Vegas et ne seront pas ouverts aux fans.

Cela nous amène au plus grand point d’interrogation, l’UFC 249 très attendu dans le quartier de Brooklyn à New York le 18 avril, pour lequel aucune décision n’a été prise de toute façon.

White, qui a déclaré s’être entretenu avec le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence jeudi, a insisté pour que la société prenne des précautions au-delà du reste du monde du sport afin de garantir que les combattants soient en bonne santé lorsqu’ils entreront dans l’octogone. .

«Nous allons toujours par dessus bord. Depuis plus de 25 ans que l’UFC existe, il n’y a jamais eu de décès ou de blessure grave à l’UFC », a déclaré White. «Pensez-y. Pensez à notre sport… vous savez pourquoi? Parce que nous allons toujours trop loin avec la santé et la sécurité, et c’est ce que je vais faire ici. “

La décision vient sur les talons des gouvernements des États interdisant les grands rassemblements publics à travers le pays, conduisant chaque grande entité sportive américaine à prendre des mesures pour prévenir la propagation du coronavirus.

Mercredi, la NBA a pris la décision majeure de suspendre immédiatement sa saison indéfiniment après qu’un joueur de l’Utah Jazz eut été testé positif au coronavirus; un deuxième joueur de jazz s’est également révélé positif. Jeudi, la LNH, la Ligue majeure de baseball et la Ligue majeure de soccer ont emboîté le pas. Dans le cas de la MLB, elle a annulé l’entraînement de printemps et retardera le début de sa saison régulière. La NCAA a également annulé ses tournois annuels de basket-ball masculin et féminin.

Le week-end dernier à l’UFC 247, TSN a demandé à White si la promotion surveillait de près la menace des coronavirus compte tenu de l’augmentation des événements annulés à ce moment-là.

«Ouais, euh, bien sûr. Je veux dire, écoutez, si les lieux commencent à cesser d’avoir des événements, je ne vois pas cela se produire “, a déclaré White. “… Nous verrons comment tout cela se déroule. Je m’en fous du coronavirus. En ce qui me concerne, nous allons continuer à gérer notre entreprise. Nous avons (le médecin de l’UFC Jeffrey Davidson) impliqué, et nous recherchons toujours la sécurité du combattant, quelle qu’elle soit – que ce soit un coronavirus ou toute autre chose qui pourrait blesser nos athlètes ou nos fans. “

L’épidémie de coronavirus, qui a commencé à la fin de l’année dernière en Chine, avait déjà amené d’autres organisations de MMA à effectuer des ajustements, notamment le championnat ONE basé en Asie et les promotions européennes KSW et ARES. Jeudi, cela a également eu un impact sur Bellator, qui a décidé de procéder à la fermeture de l’événement Bellator 241 vendredi à Uncasville, Conn.

“Tout le monde panique”, a déclaré White sur “SportsCenter”. “Au lieu de paniquer, nous allons en fait là-bas et travaillons avec des médecins et des responsables de la santé et le gouvernement pour comprendre comment nous gardons le sport en sécurité et comment nous pouvons continuer avec nos événements.”

L’UFC a publié jeudi soir un communiqué de presse officiel concernant les événements de Columbus et de Portland:

UFC Fight Night: Ngannou vs Rozenstruik, initialement prévu le samedi 28 mars à Nationwide Arena, à Columbus, Ohio, sera relocalisé à la suite de l’interdiction par l’État de l’Ohio de grands rassemblements de 100 personnes ou plus. En plus, UFC Fight Night: Overeem vs Harris, initialement prévu pour le samedi 11 avril au Moda Center de Portland, Oregon, sera relocalisé à la suite de l’interdiction par l’État de l’Oregon de grands rassemblements publics de 250 personnes ou plus. Ces événements auront désormais lieu à l’UFC APEX à Las Vegas aux mêmes dates, le samedi 28 mars et le samedi 11 avril, respectivement. Les deux événements se dérouleront avec uniquement du personnel essentiel présent et sans spectateurs. L’UFC travaille directement avec le directeur exécutif de la Nevada State Athletic Commission, Bob Bennett, pour mettre en œuvre un processus de dépistage des coronavirus des athlètes en compétition afin d’assurer leur santé et leur sécurité. Ces événements devraient être diffusés en direct sur les plates-formes ESPN ici aux États-Unis et par les partenaires médias de l’UFC dans le monde entier.

Nous savons que beaucoup de nos fans de l’Ohio et de l’Oregon sont déçus, tout comme nous. Les détenteurs de billets peuvent demander un remboursement complet au point d’achat. Nous avons hâte de revenir à Columbus et Portland dès que possible.

