Le candidat à la voix Joei Fulco parle de l’amour du MMA, du fandom Paige VanZant et de son plan de se battre un jour

Joei Fulco venait de conclure un duo en plein essor de The Best on The Voice de Tina Turner lorsque son entraîneur pour la saison, Blake Shelton, a présenté une friandise intéressante.

Son chanteur puissant connaît également une chose ou deux sur le punching puissant.

La superstar de la musique country a mentionné que Fulco s’entraîne en MMA et son partenaire de chant Todd Michael Hall a ajouté avec admiration que Fulco se faisait régulièrement frapper au visage. En réaction à ce commentaire, devant des millions de téléspectateurs dans le monde, le natif du Tennessee, âgé de 22 ans, a déclaré avec enthousiasme: “C’est amusant!”

Cela pourrait avoir du sens pour votre fan de MMA moyen, mais pour votre passionné moyen de téléréalité, cette déclaration a probablement été un peu choquante étant donné la disposition joyeuse de Fulco et le fait que ses talents l’ont au cœur d’une compétition de chant immobilier et non se préparant à se battre quelque part dans une cage.

Mais ne vous y trompez pas, Fulco a une véritable passion pour le sport et aux côtés de son petit ami, le poids coq des combats des Amériques Jesse Strader (5-1), elle avait hâte de parler de MMA Fighting à ce sujet et de la façon dont le MMA donne un coup de pouce alors qu’elle concourt sur le Voix.

(Questions et réponses modifiées pour la grammaire et la clarté.)

Quand avez-vous commencé à participer au MMA, Joei?

Fulco: J’en suis tombé amoureux quand j’avais environ 16 ans juste en regardant des combats tout le temps, mais j’avais aussi obtenu un rôle dans un petit film où je devais avoir l’air de pouvoir me battre alors j’ai décidé que la meilleure réponse pour cela ce serait d’aller apprendre le combat, donc je serais crédible et j’en suis tombé amoureux quand j’ai commencé. Mais je suis tombé un peu hors de lui pendant un petit moment, puis j’avais joué lors d’un combat MMA / muay Thai (selon Fulco, elle a interprété l’hymne national et a chanté entre les combats) et je suis tombée à nouveau amoureuse.

J’ai vu un KO où un gars a atterri juste en face de moi et je me suis dit: “Je veux faire ça.”

Qui étaient certains de vos combattants préférés?

F: Je préfère les filles combattantes en fait. Mon combattant préféré est Paige VanZant, je l’aime et elle est juste ma n ° 1 en ce moment. Même si elle est sortie un moment à cause de son bras cassé.

Étant donné que vous avez été dans la musique toute votre vie et que ce travail vous oblige à faire des apparitions publiques et à être présentable, est-ce que quelqu’un avait des inquiétudes à propos de votre formation en MMA?

F: C’est vraiment drôle, les retours, parce que la seule personne que je voulais vraiment diriger était mon père. Je lui en ai parlé et il m’a dit: «D’accord, regarde juste ton visage.» Il était tout à ce sujet, il pense que c’est la chose la plus cool.

Et puis quand j’ai commencé à sortir avec Jesse, il pensait que c’était encore plus cool. Il dit: “Vous pourriez être un couple puissant avec le MMA et ceci et cela.” Il est tout à fait ça.

Qu’est-ce que Blake Shelton a pensé de votre parcours en MMA?

F: Il adore ça, il pensait que c’était super cool. Comme vous l’avez vu dans l’épisode, il l’a mentionné, et ce fut un petit moment drôle étant donné le jeu de mots des rounds «Battle» et maintenant dans les rounds «Knockout». … C’est vraiment, vraiment drôle, c’est vraiment fait pour une plaisanterie amusante entre les entraîneurs et entre tous les concurrents.

Comment expliquez-vous au spectateur moyen de The Voice pourquoi «c’est amusant» de se faire frapper au visage?

F: Je n’y ai jamais pensé de cette façon, que les gens ne comprendraient pas «c’est amusant». C’est juste, je ne sais pas, c’est grisant.

C’est une sensation intéressante quand vous êtes touché et que vous vous dites “Oh!” Soit, ce n’était pas aussi mauvais que je le pensais et ça donne envie de pousser plus fort ou, “Wow, ce genre de mal”, et ça te fait réévaluer.

Strader: Je pense que pour moi, être touché au visage n’est pas nécessairement la partie amusante. Je pense que la partie amusante est la stratégie et c’est vraiment un jeu d’échecs. Il y a une stratégie, il veut me frapper, je ne veux pas me faire toucher, donc la partie stratégique et la partie habileté, c’est plus la partie amusante. Je ne pense pas que quiconque aime se faire frapper au visage, mais c’est exaltant de savoir que les enjeux sont un peu plus élevés.

Les lecteurs réguliers de Missed Fists se souviendront peut-être que Strader a été présenté en août dernier pour son incroyable élimination de Isaiah Batin-Gonzalez qui a décroché une place dans le Top 10 du SportsCenter sur ESPN.

Joei a-t-il immédiatement pris le MMA?

S: Certainement. Je me souviens de l’une des toutes premières rencontres que nous avons eues, j’étais en train de m’entraîner et elle faisait du sac. Je me souviens précisément que je la regardais lui lancer la main droite et je me disais: “Elle a vraiment une très bonne main droite.” J’ai vu beaucoup de gens qui ne pouvaient pas lancer une main droite comme ça.

Alors je suis immédiatement allé vers elle et je l’ai félicitée de sa main droite et je pense que les choses se sont en quelque sorte déroulées à partir de là. Tout a commencé avec sa main droite sur ce sac et elle est définitivement naturelle.

Trouvez-vous que la formation MMA vous a aidé dans cette compétition?

F: Je pense à 100% que cela vous aide définitivement. Je pense que chaque fois que vous pratiquez un sport, vous en tirez des leçons, car il y a une discipline qui l’accompagne où vous n’obtenez pas cela simplement en jouant ou en chantant. Il y a des gens qui l’ont en eux, mais il est rare de trouver à moins que vous ayez une formation où vous devez être discipliné et que vous devez mettre le travail parce que vous n’irez pas mieux si vous ne le faites pas.

Je pense que pour participer à cette compétition, il y a cet aspect compétitif qui doit entrer en jeu et je pense qu’il y a aussi cette éthique de travail que vous obtenez en faisant du sport, en faisant de la musique, en sortant et en jouant, en mettant le travail, en déplaçant l’équipement , puis aussi être dans le gymnase et faire le travail de faire tout ce que vous avez à faire pour agir afin que vous tiriez le meilleur parti de vos mouvements et de vos entraînements. Ils viennent tous deux main dans la main. L’un aide l’autre et vice-versa.

Envisageriez-vous de vous battre à l’avenir après la fin de cette expérience sur The Voice?

F: Oui, c’est définitivement dans mon esprit. J’ai toujours voulu faire un combat amateur.

En ce moment, je me concentre à 100% sur le spectacle et le chant, donc je dois y mettre toute mon énergie, donc je laisse les combats à Jesse en ce moment. Il peut faire tous les combats, je serai sa petite pom-pom girl sur le côté, mais c’est certainement un de mes objectifs de faire un combat. Mais ce n’est pas quelque chose que je veux faire jusqu’à ce que j’obtienne le consentement de Jesse ou qu’il se sente prêt, parce qu’il est définitivement plus versé dans ce monde et je veux que nous soyons tous les deux confiants que c’est quelque chose que je peux assumer .

S: Elle est vraiment modeste. Elle fait toujours ça, elle essaie de minimiser à quel point elle est bonne, mais elle est vraiment bonne et je pense que beaucoup de gens seraient surpris. Le fait qu’elle ramasse des trucs très rapidement et si elle ne le fait pas, elle continuera à y travailler jusqu’à ce qu’elle les ait. C’est une obsession de travailler, travailler, travailler jusqu’à ce qu’elle l’ait.

Honnêtement, amateur, elle est déjà prête. Elle se concentre sur The Voice, mais elle est modeste, nous nous entraînons tout le temps, c’est tout ce que nous faisons pour que les entraînements restent en forme. Elle est définitivement prête pour un combat amateur, mais elle se concentre en ce moment sur The Voice.

Quelle serait votre musique de débrayage?

F: Je n’y ai jamais pensé, c’est une bonne chose, mais je pense – Oh, tu sais ce que ce serait? C’est une chanson qui, selon mon père, serait parfaite pour Jesse, mais je pense que je voudrais la faire, c’est Beer Drinkers & Hell Raisers de ZZ Top. Je pense que ce serait une chanson vraiment cool sur laquelle marcher.

S: Nous avons tellement parlé d’idées parce que nous avons des idées que je veux qu’elle fasse pour une chanson de débrayage en particulier et je pense qu’elles sont super cool et j’espère que nous finirons par le faire. Pour moi, ce serait la chose la plus malade jamais.

F: Nous parlions peut-être d’écrire une chanson ensemble et d’en faire un truc pour lui.

Le PDG de Combate Americas, Campbell McLaren, propose toujours des idées uniques. Avez-vous mentionné la possibilité qu’un concurrent de The Voice se batte pour lui?

S: Campbell est définitivement un grand mec formidable, toujours à la recherche de nouvelles façons sympas de promouvoir, donc je pense qu’il irait dans le même sens. Il irait pour quelque chose comme ça à coup sûr.

Demi Lovato est l’une des plus grandes stars de la pop qui s’entraîne également régulièrement en MMA, pourriez-vous l’emmener dans un combat?

F: Je ne connais pas celui-là. Je n’ai pas vu beaucoup de ses trucs. J’ai vu son jiu-jitsu, elle est plutôt bonne en jiu-jitsu, donc je ne sais pas, ce serait amusant d’essayer. Peut-être que nous pourrions faire une séance de combat amusante un jour, ce serait génial.

S: Elle est modeste. Je pense à 100% qu’elle prendrait certainement Demi Lovato.

Vous pouvez suivre le voyage de Joei Fulco dans la saison 18 de The Voice tous les lundis à 20 h. sur NBC.