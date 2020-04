Le champion de boxe a Stipe Miocic et Francis Ngannou “dans sa ligne de mire”

L’actuel champion du monde par intérim de Poids lourd du CMB, avec une fiche de 27-1 (18 KO), et qui a aussi un passé dans le Kickboxing, où il a laissé un record de 1-0 (1 KO) mettant fin au combat en seulement 12 secondes, les Britanniques Dillian Whyte; Dans une interview pour le portail Web bjpenn.com, il a déclaré qu’il voulait un combat de Arts martiaux mixtes, et a en vue ses premiers adversaires Stipe Miocic et Francis Ngannou

Je vais combattre Stipe Miocic. Je vais lui donner un coup de pied au visage. Il va juste essayer de me renverser, mais il pourrait dormir plus tôt. Oui, je vais me battre à l’UFC. Francis Ngannou est un autre des hommes que je veux affronter, il n’a pas de menton, c’est un lâche. Je vais assommer Francis Ngannou, croyez-moi. Tout ce qu’ils essaieront de faire, c’est de me renverser

En tant que boxeur, sa seule défaite a été par KO à 1:27 du septième round, le 12 décembre 2015 contre Anthony Joshua.

Il avait un combat prévu le 2 mai contre le Russe Alexander Povetkin (35-2, 24 KO), avec le titre provisoire en jeu, cependant, des rumeurs suggèrent que le combat aura finalement lieu le 4 juillet 2020 au Manchester Arena en Angleterre.

