Le champion de l’UFC Jon Jones arrêté pour aggravation de sa conduite avec facultés affaiblies et utilisation négligente d’une arme à feu à Albuquerque

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a été arrêté par la police d’Albuquerque tôt jeudi matin pour aggravation de sa conduite avec facultés affaiblies et utilisation négligente d’une arme à feu.

Selon les dossiers d’arrestation obtenus par MMA Fighting jeudi, Jones a été récupéré juste après 1 heure du matin, heure locale et sur la base des informations de réservation, il a déjà été remis en liberté.

Jones a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies aggravée (conduite avec facultés affaiblies) ainsi que pour utilisation négligente d’une arme à feu, possession d’un conteneur ouvert et conduite sans preuve d’assurance.

Les appels à l’équipe de gestion de Jones pour commentaires n’ont pas été retournés.

Selon la plainte au pénal signalée pour la première fois par le KOAT à Albuquerque, des policiers ont répondu à des coups de feu et ont trouvé Jones dans le siège du conducteur de son véhicule. Il a affirmé qu’il ne savait rien des coups de feu tirés.

Les agents ont remarqué que Jones semblait ivre et il a admis aux agents qu’il conduisait plus tôt dans la nuit et qu’il avait l’intention de reprendre la route. Jones s’est soumis à des tests de sobriété et a obtenu de mauvais résultats sur chacun d’eux.

Il a ensuite passé un alcootest et les résultats sont revenus au moins au double de la limite légale.

Après l’arrestation de Jones, une arme de poing noire a été trouvée sous le siège du conducteur avec une bouteille de Recuerdo derrière le siège du passager.

“Dans le cadre de l’enquête sur cet incident, notre unité de réduction de la violence armée testera l’arme à feu et le boîtier de balle pour déterminer si l’arme a été utilisée dans des délits”, a déclaré Gilbert Gallegos, directeur des communications de la police d’Albuquerque dans un communiqué envoyé à MMA Fighting. «La réduction de la violence armée à Albuquerque est notre priorité absolue.»

Malheureusement, ce n’est que le dernier incident qui a frappé Jones en ce qui concerne les infractions routières au cours des dernières années.

En 2012, Jones a été arrêté pour conduite sous l’influence après avoir écrasé sa Bentley Continental GT dans un poteau à Binghamton, N.Y. Il a finalement plaidé coupable à des accusations DUI, a payé une amende et a vu son permis de conduire suspendu pendant six mois.

Jones a également été arrêté en 2015 après avoir été impliqué dans un accident avec délit de fuite à Albuquerque après avoir traversé un feu rouge et percuté deux véhicules différents avant de fuir les lieux. Il s’est ensuite transformé en police après qu’un mandat d’arrêt ait été émis contre lui.

Jones a fini par plaider coupable d’avoir quitté les lieux d’un accident et il a été condamné à 18 mois de probation surveillée.

Maintenant, il semble que Jones soit de nouveau dans l’eau chaude après une autre arrestation pour DWI à Albuquerque.

En ce qui concerne sa carrière de combattant, Jones est resté occupé avec un calendrier très actif après être finalement revenu à l’action à la fin de 2018 lorsqu’il a récupéré le titre des poids lourds légers de l’UFC. Depuis qu’il a récupéré la ceinture, Jones est allé 3-0 au cours des deux dernières années avec des victoires sur Anthony Smith, Thiago Santos et Dominick Reyes.

Sa dernière performance est venue en février et Jones n’a pas été réservé pour un autre combat depuis ce temps.

MISE À JOUR: L’UFC a publié jeudi une déclaration au MMA Fighting suite à l’annonce de l’arrestation de Jones.

“L’UFC est au courant de la situation concernant Jon Jones à Albuquerque tôt ce matin”, ont déclaré des responsables de l’UFC. “L’organisation a été en contact avec l’équipe de direction de Jones et recueille actuellement des informations.”