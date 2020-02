Le champion de l’UFC Kamaru Usman veut devenir conseiller conjugal après des combats

Bien que Kamaru Usman soit apparemment au sommet de sa carrière, le champion des poids mi-moyens de l’UFC réfléchit déjà à ce à quoi ressemblera la vie après les combats.

Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) a encore de nombreux buts dans le match de combat. Il veut prolonger sa course au titre et sa série de grands combats aussi longtemps que possible et récolter les fruits financiers d’être au sommet du sport.

Il a cependant un chiffre magique en tête en termes de richesse. Il reste à voir si c’est trop ambitieux, mais Usman a dit qu’il savait ce dont il avait besoin pour assurer l’avenir de sa famille.

“Je vis pour 250 millions de dollars”, a déclaré Usman au commentateur de l’UFC, Joe Rogan, lors d’une récente apparition en podcast “JRE MMA Show”. «Je vais faire d’autres emplois et d’autres choses, mais je pense que 250 millions de dollars sont une richesse générationnelle. C’est quelque chose dont mes enfants pourront vivre. »

Si Usman peut atteindre ses objectifs financiers, il a dit qu’il ne se contenterait pas de rester les bras croisés et de vivre de cet argent. Usman a déclaré que son idée actuelle était de continuer à travailler après sa retraite des combats, mais dans un domaine complètement différent.

C’est hors des sentiers battus, mais Usman a dit qu’il aimerait aider à résoudre les conflits entre conjoints.

“Je veux être un conseiller matrimonial”, a déclaré Usman. «Je pense que j’ai toujours été très bon pour prendre du recul par rapport aux situations de ce qui se passe et donner des conseils. Je fais ça avec mes amis. »

Usman a déclaré que l’idée ne collait peut-être pas, mais qu’il voulait utiliser ses connaissances et sa perspective dans une sorte de rôle influent. L’idée est d’aider à faire une différence, et bien que sa carrière de combattant soit ce qu’il fait pour son gain personnel, il a dit qu’un moment viendra où il paiera.

“(Je veux être) juste un conseiller quelconque”, a déclaré Usman. «Quand je quitte ce monde, je veux le laisser dans une meilleure situation que celle dans laquelle il est entré.»

Mais d’abord, Usman doit se concentrer sur le combat. Il a probablement un rendez-vous avec le meilleur concurrent Jorge Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC) en juillet, et “Gamebred” a déjà beaucoup à dire sur le combat. Usman a dit qu’il avait tout écouté et qu’il avait l’intention de tout laisser sortir dans l’octogone.

“Je suis le genre de gars où tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous dans cet octogone”, a déclaré Usman. «Je suis le juge, le juré et le bourreau là-dedans. C’est ainsi que je l’aborde. “

.