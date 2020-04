Le champion de l’UFC Khabib Nurmagomedov exhorte les citoyens à rester à la maison après la flambée des cas de coronavirus en Russie

Khabib Nurmagomedov, champion léger en titre de l’UFC (Ultimate Fighting Championship) en titre, est revenu au Daghestan le mois dernier alors que la pandémie de coronavirus commençait à fermer ses portes dans le monde entier, y compris son camp d’entraînement en Californie.

C’est une décision qui lui a coûté l’occasion de concourir contre Tony Ferguson lors du prochain événement UFC 249 de paiement à la carte (PPV) le 9 mai en Floride, mais «The Eagle» semble être plus préoccupé par la santé et la sécurité de ses compatriotes.

«Beaucoup espéraient que ce problème passerait chez nous; beaucoup ne croient toujours pas à la gravité de la situation », a écrit Nurmagomedov sur les réseaux sociaux (traduction par RT Sport). «Cependant, notre négligence envers les conseils et les demandes des médecins, couplée à la panique qui s’est développée parmi la population, a conduit à un taux élevé de propagation de la maladie, aggravant chaque jour une situation déjà difficile. Cela a conduit au fait que nos hôpitaux sont maintenant surpeuplés de patients, qu’il n’y a pas suffisamment de spécialistes ou de médicaments, et le nombre de patients ne fait qu’augmenter. »

Le président russe Vladimir Poutine a prolongé le verrouillage de la nation jusqu’au 11 mai après une flambée des cas de coronavirus mardi, portant son total à 93 558 infections avec 867 décès. Cela a incité Nurmagomedov à exhorter ses partisans à rester chez eux et à “sauver des vies”.

“Croyez-moi, cette maladie est mortelle et nous la ressentons déjà”, a poursuivi Nurmagomedov. «En restant à la maison, nous pouvons réduire le fardeau des médecins et des hôpitaux, et peut-être que nos soins en temps opportun sauveront des vies. Prenez soin de vos proches, ne les laissez pas sortir de la maison inutilement. Puisse Allah nous protéger tous de toutes les maladies et guérir les malades et les êtres chers du monde entier. »

Nurmagomedov devrait faire son retour à l’UFC en septembre.