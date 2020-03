Le champion de l’UFC Stipe Miocic envoie ses vœux à Zagreb après le tremblement de terre

Stipe Miocic porte depuis longtemps son héritage croate sur sa manche.

Lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 5,4 a frappé dimanche la capitale croate de Zagreb, la catastrophe naturelle a touché la corde sensible du champion des poids lourds de l’UFC.

Dans un communiqué publié sur ses pages officielles Facebook, Twitter et Instagram, Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC) a adressé ses meilleurs vœux aux personnes touchées par le tremblement de terre. Le combattant de 37 ans a fait savoir à Zagreb que son cœur était avec ça.

«À mes amis de la famille et à tous ceux qui ont été touchés par l’horrible tremblement de terre de Zagreb… Ces temps sont déjà effrayants et difficiles. Sachez juste que mon cœur est là avec vous tous. Nous en reviendrons plus forts que jamais. Je t’aime la Croatie, vous êtes TOUS des guerriers! »

Selon le Premier ministre croate Andrej Plenkovic, le tremblement de terre a été le plus important que Zagreb ait connu au cours des 140 dernières années. Le séisme a causé des dommages importants à certains bâtiments et a fait plus de douze blessés. Tout cela est survenu au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Miocic est le fils de deux immigrants croates. Avant le partenariat de l’UFC avec Reebok, Miocic arborait le drapeau croate sur ses malles de combat – semblable au short qu’un Cop principal de Mirko Cro a rendu célèbre.

.