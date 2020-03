Le champion de l’UFC Stipe Miocic ne se concentre pas sur les combats dans le cadre d’une pandémie de coronavirus

Mettre en place un combat de trilogie avec Daniel Cormier est la principale priorité du champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic.

Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC), qui fait également office de pompier à temps partiel dans l’Ohio, ne met pas trop d’énergie à déterminer quand sa troisième rencontre prévue avec Cormier (22-2 MMA, 12-2 UFC) se déroulera. L’épidémie de coronavirus en cours a immobilisé le monde du sport dans son ensemble, et l’UFC n’est certainement pas à l’abri.

La promotion a déjà reporté ses trois prochains événements. Plus pourrait être en route, ce qui pourrait potentiellement repousser le calendrier très discuté de la fin de l’été pour Miocic-Cormier 3. Mais rien de tout cela n’est dans l’esprit du champion, a-t-il déclaré. La responsabilité de son autre travail pèse plus lourd.

“Cela ressemble à l’été, mais avec cela se passe en ce moment, honnêtement, je ne suis même pas inquiet à ce sujet”, a déclaré Miocic dans une interview avec la journaliste de l’UFC Megan Olivi. «Je suis inquiet à propos de la lutte contre les incendies, et les ambulanciers paramédicaux là-bas et je dois faire ce que je dois faire. Il y a tellement de gens qui ont besoin d’aide. Il y a des gens qui vont rester à la maison et certains pourraient tomber malades. Je me mets en danger et je suis d’accord avec ça, mais je dois m’assurer que quand je serai à la maison à la fin de la journée, ma famille ira bien. “

Miocic n’a pas combattu depuis août lorsqu’il a éliminé Cormier lors de leur match revanche à l’UFC 241 pour regagner le titre des poids lourds. Miocic a subi une blessure à l’œil lors de la victoire et le processus de récupération a été long.

Récemment, Miocic a été autorisé à reprendre l’entraînement, mais l’épidémie de coronavirus a commencé peu de temps après et de nombreux gymnases ont dû fermer.

Maintenant, tout se profile dans l’incertitude, y compris une date pour que Miocic et Cormier aient leur dernière danse.

