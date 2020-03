Le champion de l’UFC Stipe Miocic presque en bonne santé, attend Daniel Cormier

La santé de Stipe Miocic s’améliore rapidement et le champion des poids lourds de l’UFC se dit prêt à mettre le dernier clou dans le cercueil de la carrière de Daniel Cormier.

Tous les signes pointent vers une troisième et dernière rencontre entre Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC) et Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC) qui tombera cet été. C’est ce que veulent les cuivres de l’UFC, c’est ce que veut “DC”, mais le raccrochage est venu du champion, qui a dû faire face à une blessure persistante aux yeux résultant du précédent combat entre les deux à l’UFC 241 en août.

Miocic a clairement fait savoir qu’il avait l’intention d’être patient avec son rétablissement. Cela a pris du temps, mais il est apparemment maintenant bien placé.

“Les yeux sont vraiment bons en fait”, a déclaré Miocic à TMZ. “Il est guéri, il s’améliore de jour en jour et se remet lentement à l’entraînement.”